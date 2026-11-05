Зірки, які ніколи не були в шлюбі: Данилко "одружений" зі сценою, Астаф'єва розірвала заручини

Андрій Данилко та Даша Астаф’єва / © Колаж ТСН.ua

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Далеко не всі українські знаменитості квапляться зв’язувати себе тенетами шлюбу.

Чимало зірок одружуються чи виходять заміж у досить пізньому віці. А є й ті, хто взагалі жодного разу не був у шлюбі. Наприклад, шоумен Андрій Данилко жартує, що «одружений» зі сценою, а співачка Даша Астаф’єва була заручена, але пішла від нареченого.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, хто з українських зірок жодного разу не був у шлюбі та чому.

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Андрій Данилко

Шоумену, який виступає в образі Вєрки Сердючки, зараз 53 роки. Дружини та дітей в артиста немає. Андрій Данилко пояснював це тим, що в нього ніколи не було бажання створити сім’ю, а також він не бачить себе в ролі чоловіка. Окрім того, співак цінує свободу та свідомо оберігає особистий простір від сторонніх. Як жартує Андрій Данилко, він «одружений» зі сценою.

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Злата Огнєвіч

Співачці 40 років. Артистка жодного разу не була в офіційному шлюбі. Хоча виконавицю двічі кликали заміж, але вона відмовлялась. Злата Огнєвіч пояснювала це тим, що просто відчувала, що це не її людина, то ж не відповідала згодою на освідчення, як би боляче їй не було. Співачка не приховує, що в майбутньому, звичайно, хоче створити сім’ю. Проте артистка підходить до цього усвідомлено.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Макс Барських

Максу Барських зараз 36 років. Артист взагалі не з тих, хто активно розповідає про особисте життя. Однак він не перебуває в шлюбі. Дітей у нього теж немає. Як говорив раніше співак, йому складно створити сім’ю через насичений робочий графік. Окрім того, виконавець хоче, аби його рідні та близькі жили в безпеці, а в Україні зараз неспокійно через війну. Також у Макса Барських, у якого було нелегке дитинство, доволі відповідальний підхід до батьківства. Артист хоче, аби його майбутні діти жили в здоровій атмосфері.

Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

Даша Астаф’єва

Співачці зараз 41 рік. У шлюбі виконавиця жодного разу не була. Щоправда, Даша Астаф’єва була заручена. Влітку 2017 року артистку покликав заміж бізнесмен Артем Кім. Однак майже одразу ж після їхніх заручин чоловіка затримало НАБУ за підозрою у розкраданні державних коштів. Справа стосувалася тендерів Південноукраїнської АЕС. Даша Астаф’єва підтримувала нареченого та відвідувала судові засідання. Однак восени 2021 року артистка оголосила про розрив з Артемом Кімом, при цьому запевнила, що вони залишились друзями. Зараз знаменитість перебуває у тривалих стосунках, які почались на початку повномасштабної війни, але свого обранця вона приховує.

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Даша Астаф’єва / © instagram.com/da_astafieva

Олексій Дурнєв

Блогеру зараз 40 років. Він жодного разу не був у шлюбі. Олексій Дурнєв пояснював це тим, що йому комфортний його холостяцький спосіб життя. Разом із тим він не хоче заповнювати самотність іншою людиною.

Олексій Дурнєв / © instagram.com/aleksey_durnev

Ектор Хіменес-Браво

Колумбійському шеф-кухарю зараз 54 роки. У шлюбі знаменитість жодного разу не був. Ектор Хіменес-Браво пояснював це тим, що у нього занадто насичений робочий графік, що складно побудувати сім’ю. Хоча взагалі кухар не з тих, хто активно розповідає про особисте життя. Востаннє він зізнавався у стосунках 2021 року, взимку 2025-го натякнув на їхній розрив.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ксенія Мішина

Акторці зараз 37 років. Ксенія Мішина не була офіційно заміжньою. Однак артистка деякий час жила в цивільному шлюбі з чоловіком, від якого народила сина Платона. Із батьком дитини знаменитість розійшлась, ще коли була вагітною. Акторка пішла від чоловіка, оскільки він знущався з неї та принижував її. Син Ксенії Мішиної з батьком не спілкується.

Ксенія Мішина

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про найгучніші зради зірок. Пропонуємо пригадати, як колумбійську співачку Шакіру проміняли на коханку, а в чоловіка британської дизайнерки Вікторії Бекхем був роман із помічницею.

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