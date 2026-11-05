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Зірки, які ніколи не були в шлюбі: Данилко "одружений" зі сценою, Астаф'єва розірвала заручини
Пропонуємо дізнатися, хто з українських знаменитостей ніколи не був у шлюбі та чому.
Далеко не всі українські знаменитості квапляться зв’язувати себе тенетами шлюбу.
Чимало зірок одружуються чи виходять заміж у досить пізньому віці. А є й ті, хто взагалі жодного разу не був у шлюбі. Наприклад, шоумен Андрій Данилко жартує, що «одружений» зі сценою, а співачка Даша Астаф’єва була заручена, але пішла від нареченого.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, хто з українських зірок жодного разу не був у шлюбі та чому.
Андрій Данилко
Шоумену, який виступає в образі Вєрки Сердючки, зараз 53 роки. Дружини та дітей в артиста немає. Андрій Данилко пояснював це тим, що в нього ніколи не було бажання створити сім’ю, а також він не бачить себе в ролі чоловіка. Окрім того, співак цінує свободу та свідомо оберігає особистий простір від сторонніх. Як жартує Андрій Данилко, він «одружений» зі сценою.
Злата Огнєвіч
Співачці 40 років. Артистка жодного разу не була в офіційному шлюбі. Хоча виконавицю двічі кликали заміж, але вона відмовлялась. Злата Огнєвіч пояснювала це тим, що просто відчувала, що це не її людина, то ж не відповідала згодою на освідчення, як би боляче їй не було. Співачка не приховує, що в майбутньому, звичайно, хоче створити сім’ю. Проте артистка підходить до цього усвідомлено.
Макс Барських
Максу Барських зараз 36 років. Артист взагалі не з тих, хто активно розповідає про особисте життя. Однак він не перебуває в шлюбі. Дітей у нього теж немає. Як говорив раніше співак, йому складно створити сім’ю через насичений робочий графік. Окрім того, виконавець хоче, аби його рідні та близькі жили в безпеці, а в Україні зараз неспокійно через війну. Також у Макса Барських, у якого було нелегке дитинство, доволі відповідальний підхід до батьківства. Артист хоче, аби його майбутні діти жили в здоровій атмосфері.
Даша Астаф’єва
Співачці зараз 41 рік. У шлюбі виконавиця жодного разу не була. Щоправда, Даша Астаф’єва була заручена. Влітку 2017 року артистку покликав заміж бізнесмен Артем Кім. Однак майже одразу ж після їхніх заручин чоловіка затримало НАБУ за підозрою у розкраданні державних коштів. Справа стосувалася тендерів Південноукраїнської АЕС. Даша Астаф’єва підтримувала нареченого та відвідувала судові засідання. Однак восени 2021 року артистка оголосила про розрив з Артемом Кімом, при цьому запевнила, що вони залишились друзями. Зараз знаменитість перебуває у тривалих стосунках, які почались на початку повномасштабної війни, але свого обранця вона приховує.
Олексій Дурнєв
Блогеру зараз 40 років. Він жодного разу не був у шлюбі. Олексій Дурнєв пояснював це тим, що йому комфортний його холостяцький спосіб життя. Разом із тим він не хоче заповнювати самотність іншою людиною.
Ектор Хіменес-Браво
Колумбійському шеф-кухарю зараз 54 роки. У шлюбі знаменитість жодного разу не був. Ектор Хіменес-Браво пояснював це тим, що у нього занадто насичений робочий графік, що складно побудувати сім’ю. Хоча взагалі кухар не з тих, хто активно розповідає про особисте життя. Востаннє він зізнавався у стосунках 2021 року, взимку 2025-го натякнув на їхній розрив.
Ксенія Мішина
Акторці зараз 37 років. Ксенія Мішина не була офіційно заміжньою. Однак артистка деякий час жила в цивільному шлюбі з чоловіком, від якого народила сина Платона. Із батьком дитини знаменитість розійшлась, ще коли була вагітною. Акторка пішла від чоловіка, оскільки він знущався з неї та принижував її. Син Ксенії Мішиної з батьком не спілкується.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про найгучніші зради зірок. Пропонуємо пригадати, як колумбійську співачку Шакіру проміняли на коханку, а в чоловіка британської дизайнерки Вікторії Бекхем був роман із помічницею.