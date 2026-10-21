Зірки, які пережили рак: Камалія пережила операцію, а Соколова залишилася без декількох органів

Камалія, Яніна Соколова, Даша Малахова / © ТСН

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Українські зірки, серед яких Камалія, Яніна Соколова, Даша Малахова та інші, не з чуток знають про онкологію.

Деякі з них уже пройшли лікування та повернулися до звичного життя, тоді як інші продовжують медичне спостереження або лише нещодавно розповіли про свій діагноз. І все це задля того, аби застерегти інших чи підтримати на схожому шляху.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про українських знаменитостей, які розповідали про боротьбу з раком, складне лікування та зміни, що відбулися в їхньому житті після діагнозу.

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Яніна Соколова

Українська журналістка й телеведуча дізналася про рак випадково: результати аналізів після невеликої операції надійшли їй на електронну пошту та потрапили до спаму. 2019 року вона розповіла, що протягом семи місяців боролася з онкологією. На неї чекали операція, чотири курси хіміотерапії та 20 курсів променевої терапії. Під час лікування ведуча втратила волосся, використовувала канабіс у медичних цілях для зменшення болю, але зрештою змогла побороти хворобу.

2025 року Соколова розповіла, що наслідки онкології та інтенсивного лікування відчуває досі. За словами журналістки, їй видалили кілька органів, через що вона потребує постійної підтримувальної терапії та приймає ліки. Гормональну терапію в її випадку не застосовують через ризик рецидиву раку. Після пережитого Соколова також запустила низку проєктів, покликаних підвищувати обізнаність про недугу й підтримувати тих, хто на шляху до одужання.

Яніна Соколова / © facebook.com/yanina.sokolova

Алла Мазур

Ведуча ТСН 2019 року повідомила, що у неї діагностували рак молочної залози другої стадії. Спочатку телеведуча намацала невелике безболісне ущільнення, однак мамографія та УЗД не виявили підозрілих змін. Згодом утворення збільшилося, а біопсія підтвердила злоякісний процес.

Мазур пройшла декілька курсів хіміотерапії, перенесла операцію та променеву терапію. Під час лікування вона продовжувала працювати в ефірі й не приховувала випадіння волосся у кадрі. Вже у травні 2020 року журналістка повернулася до роботи й закликала жінок не ігнорувати зміни в грудях і вчасно проходити обстеження. Зараз ведуча стала ще більше цінувати життя.

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Алла Мазур / © пресслужба каналу "1+1"

Олексій Комаровський

Український режисер, відомий за фільмами «Коли ти вийдеш заміж?» і «Хрещатик 48/2», зовсім нещодавно повідомив про діагностований рак шкіри. На обличчі кінематографіста виявили злоякісне новоутворення, через яке йому потрібна термінова операція.

Як розповів Олексій, спочатку він помітив почервоніння та утворення, схоже на прищ або укус комахи. Воно не завдавало дискомфорту, тому режисер кілька місяців не звертав на нього уваги. Зрештою, подруга наполягла на обстеженні, яке й допомогло виявити онкологію. Нині режисер очікує на операцію та хвилюється через можливі зміни зовнішності після втручання.

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Міка Ньютон

Українська співачка, справжнє ім’я якої Оксана Грицай, 2019 року дізналася, що має рак яєчника, коли проходила обстеження перед плануванням вагітності. Після УЗД лікарі виявили велику кісту, а гістологічне дослідження після операції підтвердило злоякісну пухлину.

Спочатку медики підозрювали третю стадію онкології, однак додаткові обстеження показали, що хворобу виявили на першій стадії. Артистка перенесла операцію, після якої їй залишився один яєчник, і згодом повідомила, що поборола рак. Відтоді артистка регулярно проходить обстеження.

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Міка Ньютон / © instagram.com/mikanewton

У червні 2026 року Ньютон уперше відверто розповіла про складний шлях до материнства у стійкій ремісії після онкології. Разом із чоловіком Крісом Сааведрою вона вдалася до ЕКЗ, витративши на кілька спроб близько 30 тисяч доларів. Одного разу співачці вдалося завагітніти, проте вагітність перервалася. Артистка зізналася, що пережила сильний фізичний біль і важку емоційну втрату. Нині подружжя розглядає можливість усиновлення дитини, зокрема з України.

Даша Малахова

Українська телеведуча й акторка розповідала, що пережила онкологічне захворювання понад 25 років тому. Про це стало відомо, коли Даша під час привітання Яніни Соколової зазначила, що вони обидві пережили рак. Вже згодом в інтерв’ю Славі Дьоміну вона зізналася, що нині перебуває в тривалій ремісії та почувається чудово.

Водночас знаменитість наголосила, що регулярно здає аналізи й контролює стан здоров’я. Утім, подробиць про власний діагноз і лікування ведуча публічно не розкривала.

Даша Малахова / © instagram.com/dashamalakhova

Камалія

Українська співачка дізналася про рак молочної залози 2020 року. Підозру на онкологію виявили під час повного обстеження в Німеччині, куди артистку після перенесеного COVID-19 вмовив поїхати тоді ще чоловік Мохаммад Захур.

Згодом у душі співачка самостійно намацала в грудях ущільнення розміром із квасолину. МРТ із контрастом підтвердила підозру на злоякісну пухлину — карциному першої стадії. За словами Камалії, лише за десять днів підготовки до операції новоутворення збільшилося на три сантиметри.

Артистка перенесла операцію, а також променеву та пероральну хіміотерапію. Камалія протягом декількох років приймала гормональні препарати. У червні 2025 року співачка повідомила, що її стан стабільний, однак вона продовжує проходити контрольні обстеження кожні шість місяців.

Камалія

Оксана Муха

Переможниця дев’ятого сезону «Голосу країни» у вересні 2022 року повідомила, що майже рік боролася з раком. Співачка спочатку відчувала надзвичайну сонливість, а з часом самостійно виявила ущільнення, а обстеження підтвердило злоякісну пухлину. Артистка вирішила лікуватися в Італії, де проходила хіміотерапію. Про діагноз вона тривалий час не розповідала публічно, поділившись новиною лише з найближчими людьми, які підтримували її, зокрема фінансово.

Муха заявила, що у результаті поборола хворобу, однак уже в січні 2023-го уточнила, що лікування триває, адже рак повернувся. Загалом співачка пройшла 16 курсів хіміотерапії. Вона не розкривала, який саме орган уразила онкологія, але закликала не ігнорувати незвичні зміни в самопочутті та не відкладати обстеження.

Оксана Муха / © facebook.com/Oksana.Mukha.Music

Lida Lee

Українська співачка, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, розповіла про онкологічне захворювання навесні цього року. За словами артистки, наприкінці 2024-го у неї виявили кісту, а після її розриву та термінової операції лікарі провели додаткові обстеження. Після операції гістологічне дослідження виявило злоякісну пухлину, а 31 січня 2025 року артистці телефоном повідомили про «найагресивнішу форму раку». Перші лікарі наполягали на радикальній операції та інтенсивній хіміотерапії, однак Lida Lee вирішила отримати ще одну думку.

В Інституті раку їй діагностували рідкісну пухлину жовткового мішка. Співачка три місяці шукала спеціаліста, який погодився б лікувати її зі збереженням репродуктивної функції: за словами артистки, запропонований спочатку підхід міг позбавити її можливості мати дітей. Зрештою вона знайшла лікаря та пройшла лікування й зараз відверто говорить про пережите.

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

«Лікар казав: „Я не можу сказати, що все так погано, але проблема є“. Він перевіряє і каже, що це пухлина жовткового мішка. Вірогідність того, що вона є — це 0,001%. І я потрапляю в цей відсоток. Найстрашніше, що потім жоден лікар не хотів за мене братися. Ця пухлина вважається злоякісною, але в мене були клітини, які ще не визначились. Я витратила три місяці, щоб знайти лікаря, який візьметься за мене», — ділилася артистка.

Павло Табаков

Український співак, переможець проєктів «Шанс» і «Голос країни» розповідав, що за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому діагностували рак лімфатичної системи між третьою та четвертою стадіями. Лікарі наполягали на терміновому лікуванні, тож артист вирішив їхати до Польщі.

Разом із родиною він провів два з половиною роки в Гданську, де проходив експериментальну хіміотерапію. Лікування було безкоштовним, оскільки співак перебував у Польщі зі статусом біженця.

Табаков пройшов повний курс терапії та сподівається, що хвороба залишилася позаду. Водночас він наголошує, що мусить постійно контролювати стан здоров’я, здавати аналізи й щороку проходити обстеження.

Павло Табаков / © instagram.com/tabakov_official

Анна Неплях

Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021» у березні 2026 року розповіла, що 2020-го перенесла онкологічне захворювання. Після важкого перебігу COVID-19 модель почали турбувати сильні головні болі, які віддавали у скроні та зуби.

Комп’ютерна томографія виявила злоякісну пухлину в гайморовій пазусі, яку терміново видалили хірургічним шляхом. Неплях зізналася, що досі проходить щорічні комплексні обстеження, адже існує ризик рецидиву.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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