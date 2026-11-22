Олена Кравець, Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк з сином, Ірина Сопонару / © ТСН

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Українські знаменитості масово залишають Київ через російські обстріли й складну ситуацію з електро- і водопостачанням.

Зірки, які ще нещодавно планували зимувати у столиці, змінюють свої рішення та шукають більш безпечні місця для життя. Олена Кравець, Ірина Сопонару, Назар Задніпровський та інші знаменитості вже розповіли про свої переїзди та нові домівки.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися більше про зірок, які залишили Київ, чому вони ухвалили таке рішення й де тепер живуть.

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Олена Кравець

Українська акторка разом із 10-річними двійнятами Іваном та Катериною вирішила тимчасово пожити в іншому місті, де буде спокійніше. Зірка орендувала житло в Івано-Франківську та вже облаштувалася там із дітьми.

Кравець не приховувала, що переїзд став вимушеним рішенням на тлі постійних російських обстрілів столиці. Акторка подякувала новому місту за прихисток і гостинність та зазначила, що вони спробують пожити там певний час.

Чоловік Олени Кравець, Сергій, нині служить у лавах Збройних сил України. Старша донька Марія вже давно живе окремо від батьків, але інколи навідується до родини в Івано-Франківськ.

Олена Кравець з дітьми / © instagram.com/lennykravets

Ірина Сопонару

Акторка та гумористка також вирішила залишити столицю. Разом із чоловіком Різом вона переїжджає до Чернівців — рідного міста артистки, де живуть її батьки.

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Знаменитість зізналася, що вони з чоловіком «тримались, скільки могли», однак тривалі обстріли, безсонні ночі та проблеми з електроенергією неабияк виснажили їх. Сопонару навіть почала замислюватися про допомогу психолога, адже постійна напруга негативно впливала на її емоційний стан.

Подружжя планує провести у Чернівцях зиму та повернутися до Києва навесні. Ірина сподівається, що хоча б проблем із блекаутами у рідному місті буде менше, адже саме це стало однією з причин їхнього переїзду.

Ірина Сопонару з чоловіком / © instagram.com/irinasoponaru

Назар Задніпровський

Український актор разом із дружиною та дітьми також залишив квартиру у центрі Києва. Родина вирішила зимувати у власному таунхаусі в Ходосівці, що на Київщині. У заміському помешканні Задніпровського є газовий котел та інвертор.

Артист пояснив, що у його квартирі на Печерську через відключення електроенергії виникають серйозні проблеми не лише зі світлом, а й із водопостачанням. Особливо складно переживати такі ситуації у старому будинку, де немає автономного опалення та інших систем, які могли б забезпечити комфорт під час блекаутів.

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Назар Задніпровський з дружиною та дітьми / © Інстаграм

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк

Зіркове подружжя акторів вирішило провести зиму не в Києві, а у Вінниці. Подружжя переїхало до іншого міста в середині жовтня, незадовго до народження їхнього первістка Данелика.

На такий крок знаменитості наважилися через безпекову ситуацію та бажання подбати про майбутню дитину. Катерина перебувала на дев’ятому місяці вагітності, тому вони з чоловіком хотіли обрати місце, де буде спокійніше та менше ризиків через російські атаки.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк з сином / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Аліна Блажкевич

Акторка та гумористка також вирішила покинути Київ разом із родиною. Знаменитість пояснила, що вони планують перебратися на захід України через безпекову ситуацію та регулярні відключення електроенергії.

Водночас підготовка до переїзду виявилася не такою простою. Блажкевич зіткнулася з високими цінами на перевезення речей. Акторка зізналася, що вартість транспортування майна настільки її здивувала, що вона навіть замислилася над тим, чи не простіше частину речей залишити або викинути, а вже на новому місці придбати необхідне.

Аліна Блажкевич / © instagram.com/alinablazhkevych

Світлана Тарабарова

Співачка була змушена залишити будинок під Києвом після російської атаки ще у вересні цього року. Артистка розповідала, що її оселя опинилася неподалік від місця вибухів, а ситуація після обстрілу залишалася небезпечною.

Наступного дня вона ухвалила рішення виїхати разом із дітьми. Згодом донька Поліна пішла до першого класу вже в новому місті. Тарабарова не приховувала, що переїзд став для родини непростим випробуванням, адже довелося залишити звичний дім.

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Вікторія Маремуха

Акторка та блогерка разом із чотирирічним сином Лукою виїхала з України та оселилася у Лісабоні, Португалія. Це рішення було вимушеним: колишній чоловік артистки, француз Луї, наполіг на переїзді дитини через небезпеку у Києві, регулярні обстріли та перебої з електроенергією.

Вікторія зізналася, що емоційно дуже важко переживала від’їзд, адже не хотіла залишати свій дім. Перші дні за кордоном вони із сином провели у родички, а згодом облаштувалися у власному помешканні. У новій країні Лука вже почав ходити до садочка.

Вікторія Маремуха з сином / © instagram.com/vicky_mare

Катерина Лозовицька з «Холостяка»

Тимчасово залишити Київ вирішила й вагітна Катерина Лозовицька, переможниця 12-го сезону шоу «Холостяк». Модель разом із чоловіком Гідаятом Сеїдовим перебралася на захід України, аби подбати про безпеку майбутньої дитини. Катерина зізналася, що їй дуже сумно залишати столицю, яка давно стала для неї рідною, однак вона розуміє, що зараз це правильне рішення.

Знаменитість сподівається, що переїзд буде тимчасовим і згодом вони з чоловіком зможуть повернутися додому. А поки вони час від часу навідуються до столиці у робочих справах і дуже тішаться цьому.

Катерина Лозовицька з чоловіком / © instagram.com/kateryna_lozovytska

alyona alyona

Українська реперка остаточно залишила Київ та перебралася до Івано-Франківська, де живе її коханий. Раніше артистка мешкала на два міста, однак постійні поїздки та затримки потягів неабияк її виснажили.

Виконавиця вже показала нову квартиру, в якій облаштовуватиме життя. За словами alyona alyona, на Франківщині у неї є друзі, музиканти та все необхідне для роботи, тож переїзд не завадить її творчій діяльності. Навпаки, знаменитість сподівається, що зможе нарешті сповільнитися, відновити сили та приділяти більше часу написанню нової музики з кращою безпековою ситуацією.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Монро

Українська травесті-діва спочатку залишила Київ та переїхала до Франції, однак еміграція виявилася невдалою. Знаменитість зізналася, що не була готова до життя за кордоном ані морально, ані фінансово, тому вирішила повернутися до України.

Спершу Монро оселилася у невеликому селі неподалік Діжона, де насолоджувалася спокоєм та працювала. Однак після зіткнення з реаліями життя за кордоном, блогерка разом із подругою та її сином облаштовується на Закарпатті. Вони орендували приватний будинок, аби дитина перебувала у більш безпечному місці.

Монро не виключає, що згодом повернеться до Києва, адже там залишилися її друзі, робота та домашні улюбленці. І хоч блогерка з гумором сприймає такі випробування, однак зізнається, що їй сумно через обставини, які змушують постійно шукати новий прихисток.

Монро / © instagram.com/monritta

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