Гламур
225
2 хв

Зірки "МастерШефа" Мартиновська та Ярославський вкотре підігріли чутки про свій роман промовистими фото

Знаменитості постали на спільних ніжних світлинах.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський

Відомим український кулінарам Ользі Мартиновській та Володимиру Ярославському у Мережі неодноразово приписували романтичні стосунки.

Так, Ярославський у своєму Instagram опублікував серію спільних світлин із Мартиновською, які приголомшили ніжністю та гармонією між колегами. Ба більше, у дописі зірка виказав неоднозначну думку щодо споріднених взаємин між людьми.

"Найкрасивіші речі в житті — це не речі. Це люди, моменти, усмішки й спогади. Давайте разом згадувати теплі миті нашого дитинства — його смаки, звуки, затишок і людей, які поруч", — підписав фото кулінар.

Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Світлини миттєво набрали тисячі вподобайок і безліч коментарів. Підписники відзначають, що між Ярославським і Мартиновською — "неймовірна хімія", і припускають, що судді можуть бути парою не лише на екрані.

  • Володимире, які ви гарні з Олею! Половина країни чекає на весілля…

  • Ой, яка красива сімʼя! Зичу вам здоровʼя й щастя. Так люблю цю солодку парочку ведучих…

  • Ну коли ж ви вже скажете, що ви — пара?

Варто зазначити, що зірки неодноразово розповідали про стосунки одне між одним. Проте завжди завершували розмови на цю тему висловлюваннями про "дружбу і нічого більше".

Нагадаємо, нещодавно Ольга Мартиновська відверто прокоментувала свої стосунки з колегою з шоу "МастерШеф" і не приховала справжніх емоцій. Знаменитість натякнула, що між ними є особлива хімія, пояснивши, що саме їх об’єднує за межами знімального майданчика.

225
