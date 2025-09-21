Зірки на концерті MONATIK у Києві: Кошовий з доньками, Єфросиніна з сином

Концерт MONATIK

Вчора, 20 вересня, у Києві відбувся грандіозний концерт співака MONATIK, який відвідало багато відомих людей.Серед них - Маша Єфросиніна, Євген Кошовий, Олена Кравець, Джамала та інші.

Редакція ТСН.ua також побувала на концерті, про що написала у великому репортажі. Окрім цього, зафіксувала, хто з зірок прийшов на концерт разом з дітьми, а хто навіть приїхав на власному самокаті.

Концерт MONATIK у Палаці спорту / © пресслужба MONATIK

Концерт MONATIK у Палаці спорту / © пресслужба MONATIK

Так, серед гостей вечора, які разом зі звичайними українцями насолоджувалися неймовірним шоу від MONATIK, була співачка Джамала. Переможниця "Євробачення" завітала на концерт разом з родиною - з чоловіком Бекіром і двома старшими синами – 7-річним Еміром та 5-річним Селімом. Молодшого Аліма батьки залишили, судячи з усього, вдома, адже гучний концерт у Палаці спорту не найкраще місце для дозвілля однорічної дитини.

Співачка Джамала з синами Селімом і Еміром

Телеведуча Маша Єфросиніна прийшла на концерт разом з сином Олександром. У коментарі для ТСН.ua знаменитість зізналася, що вони обоє прихильники творчості Дмитра Монатіка. "Взагалі це наш з Сашком окремий ритуал - відвідування Палацу спорту і концертів наших улюблених артистів. Ми ходимо завжди вдвох, намагаємося не пропустити жодне шоу, а потім обов’язково йдемо за лаштунки, аби поспілкуватися та подякувати артисту особисто", - розповіла ТСН.ua Єфросиніна.

Ведуча Маша Єфросиніна з сином Олександром

Також на концерті ми зустріли Олену Кравець, Алана Бадоєва, Гаріка Корогодського, Дашу Квіткову, Григорія Решетніка, Руслана Багінського, Тоню Ноябрьову та інших. До слова, більшість відомих людей спостерігали за виступом Дмитра зі спеціальної зони, яка була змонтована на місці, де зазвичай розміщується головна сцена. Але оскільки концепція шоу передбачала охоплення 360-градусного простору, в організаторів з’явилася можливість створити просто на сцені спортивної арени додатковий vip-партер.

Але не всі зірки хотіли сидіти під час запального концерту. Зокрема, у звичайній фанзоні редакція ТСН.ua зустріла Євгена Кошового разом з доньками - 17-річною Варварою та 11-річною Серафимою. І поки зірковий тато погоджувався на фотографії з прихильниками, його дівчата-красуні активно танцювали й підспівували хітам Монатіка.

Євген Кошовий з доньками-красунями - Варварою і Серафимою

Також у фанзоні ми помітили й лідера гурту KARTA SVITU Івана Марунича разом з коханою Світланою.

Іван Марунич з коханою Світланою

До слова, вже після концерту ТСН.ua неочікувано зустріла на виході одного з найзатребуваніших режисерів нашого часу - постановника "Конотопської відьми", режисера Івана Уривського, який виявилось теж був серед глядачів. На концерт він, до речі, приїхав на власному електросамокаті.

Режисер Іван Уривський

"Ми дружимо з Дмитром, крім того, мені подобається музика, яку він створює. Він дуже цікавий артист, за яким я давно слідкую", - зізнався ТСН.ua Уривський. На наше запитання, чи можлива у майбутньому співпраця режисера з артистом, і чи обговорювали вони вже таку колаборацію, Уривський інтригуючи відповів: "Можливо, колись це і станеться, але я не хочу поки розкривати всіх карт".

Концерт MONATIK у Палаці спорту / © пресслужба MONATIK

Концерт MONATIK у Палаці спорту / © пресслужба MONATIK

Нагадаємо, у фіналі виступу з Дмитром Монатіком співак Володимир Дантес розбив лоба.