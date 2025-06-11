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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

Зірки "Одного разу під Полтавою" захопили новою піснею та насмішили гумористичним кліпом

Також артисти підбили підсумки благодійного туру Канадою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Віктор Гевко

Віктор Гевко / © скриншот з відео

Популярна українська команда VIP Тернопіль та їхній музичний проєкт ВІА Кіп'яток презентують свій новий музичний реліз — трек і відеокліп “УЯКА”.

Прем'єра готувалася одразу після масштабного благодійного туру Канадою, під час якого артисти збирали кошти на підтримку ЗСУ.

Пісня “УЯКА” — це яскравий, ритмічний трек про незбагненну, магнетичну дівчину, яка буквально зупиняє час своєю появою. У композиції поєднуються танцювальний драйв, сучасне звучання і впізнаваний стиль VIP Тернопіль. Автором слів і саундпродюсером виступив Микита Чурсанов, музику написав Михайло Сенчин, режисер кліпу — Іоанн Зенков.

Відеокліп інтригує комедійним сюжетом у спортзалі, де з'являється фітнес-зірка і одна з найвідоміших бодібілдерок України — Ірина Скиданюк.

Особливу увагу викликає контекст прем'єри — у травні команда VIP Тернопіль провела низку концертів у Канаді, зокрема в Торонто, Монреалі та Ванкувері, де організовувала благодійні заходи, аукціони та збори. В результаті туру вдалося зібрати значну суму для закупівлі 34 автомобілів для українських військових.

Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських задав настрій літу новим хітом. Артист запрем'єрив сингл Sound of Bloom.

Дата публікації
Кількість переглядів
135
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