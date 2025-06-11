Зірки "Одного разу під Полтавою" захопили новою піснею та насмішили гумористичним кліпом

Віктор Гевко / © скриншот з відео

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Популярна українська команда VIP Тернопіль та їхній музичний проєкт ВІА Кіп'яток презентують свій новий музичний реліз — трек і відеокліп “УЯКА”.

Прем'єра готувалася одразу після масштабного благодійного туру Канадою, під час якого артисти збирали кошти на підтримку ЗСУ.

Пісня “УЯКА” — це яскравий, ритмічний трек про незбагненну, магнетичну дівчину, яка буквально зупиняє час своєю появою. У композиції поєднуються танцювальний драйв, сучасне звучання і впізнаваний стиль VIP Тернопіль. Автором слів і саундпродюсером виступив Микита Чурсанов, музику написав Михайло Сенчин, режисер кліпу — Іоанн Зенков.

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Відеокліп інтригує комедійним сюжетом у спортзалі, де з'являється фітнес-зірка і одна з найвідоміших бодібілдерок України — Ірина Скиданюк.

Особливу увагу викликає контекст прем'єри — у травні команда VIP Тернопіль провела низку концертів у Канаді, зокрема в Торонто, Монреалі та Ванкувері, де організовувала благодійні заходи, аукціони та збори. В результаті туру вдалося зібрати значну суму для закупівлі 34 автомобілів для українських військових.

Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських задав настрій літу новим хітом. Артист запрем'єрив сингл Sound of Bloom.