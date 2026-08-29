Зірки "Піратів Карибського моря" тоді і зараз: як за 23 роки змінились Джек Горобець, Вілл Тернер та інші

Герої фільму "Пірати Карибського моря" / © Колаж ТСН.ua

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Кінець літа вже не за горами. Однак ще є час зануритися у спекотну атмосферу, і допомогти в цьому можуть пригоди пірата Джека Горобця та його «Чорної перлини» водами Карибського моря.

Саме так, йдеться про легендарний фільм «Пірати Карибського моря». Перша частина стрічки, яка стала світовим хітом та підґрунтям для кінофраншизи, вийшла на екрани далекого 2003 року. Режисером картини став Гор Вербінскі, і він неабияк ризикував. Річ у тім, що піратська тема на той час не була затребуваною в Голлівуді. Однак цей ризик окупився. Відтоді зняли й не одну частину «Піратів Карибського моря», телеканали щороку повторно транслюють серію фільмів, а Джек Горобець став улюбленцем мільйонів.

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Редакція сайту ТСН.ua вирішила пригадати виконавців головних ролей першої частини фільму. Пропонуємо подивитися, як актори змінились за 23 роки, що відбувалось в їхньому житті та як склались долі знаменитостей після виходу картини.

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Джонні Депп (Джек Горобець)

Головна роль у фільмі дісталась голлівудському актору Джонні Деппу. На момент знімань артистові було 39 років. Творці не прогадали з вибором актора, оскільки він зміг неперевершено втілити образ пірата та додати свого особливого шарму.

Джек Горобець, якого в «Піратах Карибського моря» зіграв Джонні Депп / © скриншот з відео

На момент знімань Джонні Депп не був ноунеймом. Зірка Голлівуду вже знявся в низці популярних фільмів, які принесли йому світову славу. Це і «Едвард Руки-ножиці», і «Страх і огида в Лас-Вегасі», і «Сонна лощина» та багато інших. Звичайно, «Пірати Карибського моря» лише примножили славу Джонні Деппа.

Джонні Депп / © Associated Press

Відтоді зірка Голлівуду встиг знятися у багатьох культових фільмах. У творчому доробку артиста є такі стрічки, як «Чарлі та шоколадна фабрика», «Свіні Тодд», «Аліса в Країні Чудес», «Турист», «Мачо і ботан», «Вбивство у „Східному експресі“» та багато інших.

Джонні Депп / © Associated Press

Що цікаво, Джонні Депп розвиває не лише акторську кар’єру, але й музичну. Зокрема, 2015 року артист створив гурт Hollywood Vampires, з яким гастролює.

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Hollywood Vampires / © Associated Press

Не менш насиченим є й особисте життя Джонні Деппа. Під час знімань у «Піратах Карибського моря» актор перебував у стосунках із моделлю Ванессою Параді, яка народила йому двох дітей — Лілі-Роуз та Джона Крістофера. 2012 року пара розійшлась, а пізніше зірка Голлівуду розсекретив стосунки з акторкою Ембер Герд.

Джонні Депп та Ванесса Параді / © Associated Press

Парочка одружилась 2015 року. Однак сімейне щастя не тривало довго. Вже через рік стало відомо про їхнє розлучення, яке обернулось гучним скандалом та судами. Акторка звинувачувала Деппа в систематичному домашньому насильстві та називала його залежним. Актор все це заперечував. Врешті, лише 2022 року Джонні Депп повністю виграв суд у США та очистив своє ім’я.

Ембер Герд та Джонні Депп / © Associated Press

Зараз актору 63 роки. На тлі скандалу з Ембер Герд його бойкотували кіностудії. Проте зараз він поступово повертається в Голлівуд та знову знімається у фільмах.

Джонні Депп / © Associated Press

Орландо Блум (Вільям Тернер)

На момент знімань «Піратів Карибського моря» британському актору Орландо Блуму, який зіграв Вільяма Тернера, було 26 років. На знімальний майданчик артист вже прийшов знаменитістю, оскільки здобув світову славу завдяки трилогії «Володар перснів».

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Вільям Тернер, якого у «Піратах Карибського моря» зіграв Орландо Блум / © скриншот з відео

Звичайно, «Пірати Карибського моря» лише примножили славу зірки Голлівуду. Зокрема, він ще встиг знятися у таких популярних картинах, як «Гоббіт», «Троя», «Царство небесне», «Елізабеттаун» та інші.

Орландо Блум / © Associated Press

Особисте життя Орландо Блума доволі насичене. Актора підозрювали у багатьох романах. Хоча тенетами шлюбу він себе зв’язував двічі. Першою дружиною артиста стала модель Міранда Керр, яка народила йому сина Флінна.

Міранда Керр та Орландо Блум / © Associated Press

Другою дружиною Орландо Блума стала співачка Кетті Перрі. У пари є спільна донька Дейзі. 2025 року зірки розірвали стосунки.

Кеті Перрі та Орландо Блум / © Associated Press

Зараз Орландо Блуму 49 років. Він періодично знімається у фільмах, а також налагоджує особисте життя. Зокрема, актора підозрюють в романі з моделлю Луїзою Лемель.

Орландо Блум / © Associated Press

До речі, під час повномасштабної війни зірка Голлівуду не лишається осторонь України. 2016 року актор побував на сході країни та в Києві як посол ЮНІСЕФ. Вже під час повномасштабного російського вторгнення артист зустрічався з українцям у Молдові, які вимушено покинули свої домівки. У березні 2023 року Орландо Блум побував у Києві, де відвідав дітей у дитячому центрі та провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський та Орландо Блум / © Associated Press

Кіра Найтлі (Елізабет Свонн)

Англійська акторка Кіра Найтлі втілила на екранах роль Елізабет Свонн. На момент знімань артистка була зовсім юною, їй було 17 років.

Елізабет Свонн, яку в «Піратах Карибсього моря» зіграла Кіра Найтлі / © скриншот з відео

Тим не менш, до «Піратів Карибського моря» Кіра Найтлі встигла засвітитися у кінофраншизі «Зоряні війни». Загалом, акторка знялась у таких популярних картинах, як «Гордість і упередження», «Спокута», «Гра в імітацію», «Реальна любов» та багато інших.

Кіра Найтлі / © Associated Press

В акторки було декілька гучних романів. Зокрема, вона перебувала в стосунках із акторами Джеймі Дорнаном та Рупертом Френдом. 2011 року артистка почала зустрічатися з музикантом Джеймсом Райтоном, за якого врешті й вийшла заміж. Пара виховує двох доньок — Еді та Делайл.

Кіра Найтлі з чоловіком / © Associated Press

Зараз Кірі Найтлі 41 рік. Вона й надалі продовжує розвивати успішну кар’єру в Голлівуді.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Джеффрі Раш (капітан Гектор Барбосса)

Австралійський актор Джеффрі Раш зіграв у «Піратах Карибського моря» харизматичного капітана Гектора Барбоссу. На момент знімань стрічки артистові був 51 рік.

Капітан Гектор Барбосса, якого в «Піратах Карибського моря» зіграв Джеффрі Раш / © скриншот з відео

До «Піратів Карибського моря» актор вже здобув всесвітнє визнання завдяки стрічці «Блиск», яка принесла йому премію «Оскар». Знаменитість також грав у таких відомих фільмах, як «Король говорить!», «Закоханий Шекспір», «Єлизавета», «Перо маркіза де Сада», «Геній» та інших.

Джеффрі Раш / © Associated Press

Про особисте життя актора мало що відомо. Однак деякі подробиці все ж таки вдається дізнатися. Зокрема, знаменитість перебуває в шлюбі з акторкою Джейн Менелос, з якою виховує сина та доньку.

Джейн Менелос та Джеффрі Раш / © Associated Press

Зараз актору 75 років. Джеффрі Раш й надалі знімається у фільмах, хоч і з’являється на екранах не так часто.

Джеффрі Раш / © Associated Press

Джонатан Прайс (губернатор Везербі Свонн)

Валлійський актор Джонатан Прайс зіграв роль губернатора Везербі Свонна, коли йому було 55 років.

Губернатор Везербі Свонн, якого у «Піратах Карибського моря» зіграв Джонатан Прайс / © скриншот з відео

Не лише «Пірати Карибського моря» принесли артистові світову славу. Знаменитість грав у таких картинах, як «Бразилія», «Гра престолів», «Два Папи», «Корона», «Завтра не помре ніколи» та інших.

Джонатан Прайс / © Associated Press

Тривалий час в особистому житті Джонатана Прайса була стабільність. Він понад 50 років прожив у шлюбі з акторкою Кейт Фахі. Однак 2015-го пара розлучилась. У колишнього подружжя є троє спільних дітей.

Кейт Фахі та Джонатан Прайс / © Associated Press

Зараз Джонатану Прайсу 79 років. Він продовжує зніматися у фільмах та серіалах.

Джонатан Прайс / © Associated Press

Джек Девенпорт (Джеймс Норрінгтон)

У «Піратах Карибського моря» також знімався британський актор Джек Девенпорт. Артист втілив на екранах роль Джеймаса Норрінгтона. На момент знімань йому було 29 років.

Джеймс Норрінгтон, якого у «Піратах Карибського моря» зіграв Джек Девенпорт / © скриншот з відео

Саме «Пірати Карибського моря» принесли Джеку Девенпорту світову славу. Актор також знімався у таких популярних фільмах, як «Kingsman: Таємна служба», «Рок-хвиля», «Чому жінки вбивають» та інших, однак такого успіху досягнути вже не зміг.

Джек Девенпорт / © Associated Press

Зараз артистові 53 роки. Він перебуває в шлюбі з акторкою Мішель Гомес, з якою виховує сина.

Джек Девенпорт із дружиною / © Associated Press

Кевін Макнеллі (Джошемі Гібс)

Англійський актор Кевін Макнеллі зіграв у «Піратах Карибського моря» роль Джошемі Гібса. На момент знімань фільму зірці було 56 років.

Джошемі Гібс, якого в «Піратах Карибського моря» зіграв Кевін Макнеллі / © скриншот з відео

Роль пірата стала в кар’єрі актора найвідомішою. Хоча знаменитість також знімався у таких фільмах, як «Сенсація», «Операція „Валькірія“», «Легенда», «Я, Клавдій» та інших.

Кевін Макнеллі / © Associated Press

Зараз Кевіну Макнеллі 70 років. У фільмах він знімається рідко. Натомість актор насолоджується сімейним життям з акторкою Філліс Логан. У пари є спільний син. Також артист виховує доньку від колишніх стосунків.

Дружина Кевіна Макнеллі Філліс Логан / © Associated Press

Лі Аренберг (Пінтел)

Американський актор Лі Аренберг зіграв у фільмі харизматичного пірата Пінтела. На момент знімань йому було 40 років.

Лі Аренберг у ролі пірата Пінтела / © скриншот з відео

Найбільшу популярність артистові принесла роль саме у «Піратах Карибського моря». Також ще однією його вагомою роботою була у серіалі «Якось у казці». Доволі часто Лі Аренберг з’являвся в епізодичних ролях таких картин, як «Друзі», «Сайнфелд», «Швидка допомога», «Клініка» та інших.

Лі Аренберг / © Associated Press

Зараз Лі Аренбергу 62 роки. Він доволі рідко з’являється на екранах. Своє особисте життя актор приховує від публіки. Проте відомо, що від 2007 року він перебуває в шлюбі з Кейті Міган, яка народила йому сина.

Лі Аренберг / © Associated Press

Маккензі Крук (Раджетті)

Англійський актор Маккензі Крук теж зіграв харизматичного пірата Раджетті, в якого постійно випадало око. Коли знімали першу частину фільму, знаменитості був всього 31 рік.

Маккензі Крук у ролі пірата Раджетті / © скриншот з відео

Окрім «Піратів Карибського моря», Маккензі Крук мав низку й інших яскравих ролей. Він грав у таких стрічках, як «Офіс», «Шукачі скарбів», «Гра престолів», «Британія», «Майже людина» та багато інших.

Маккензі Крук / © Associated Press

Зараз Маккензі Круку 54 роки. Він проживає в Лондоні та розвиває акторську кар’єру. Від 2001 року артист проживає в шлюбі з Ліндсі Крук. У пари є двоє дітей — син Джуд і донька Скаут.

Маккензі Крук / © Associated Press

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, який вигляд мали українські знаменитості на початку кар’єри. Пропонуємо подивитися, якими були артисти Софія Ротару, Андрій Данилко та інші у молодості.

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