Зірки серіалу "Секс і місто" тоді і зараз: як за майже 30 років змінились виконавці головних ролей

Зірки серіалу "Секс і місто" / © Getty Images

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У червні далекого 1998 року на екрани вийшов американський серіал «Секс і місто», який полюбився глядачам та став культовим.

У картині розповідається про життя чотирьох подруг, в яких абсолютно різні характери та темпераменти. Вони живуть у Нью-Йорку та намагаються побудувати своє життя, при цьому стикаються з різними складнощами. Незмінним лишається лише дружба дівчат.

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Серіал сподобався глядачам, тож отримав продовження і навіть повнометражний фільм. Картина завоювала чимало нагород, в тому числі «Еммі» та «Золотий Глобус», а також зробила зірками таких акторок, як Сару Джессіку Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс та Синтію Ніксон.

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Від дати прем’єри першого епізоду минуло 28 років. За цей час виконавці головний ролей неабияк змінились, а деякі ж взагалі розсварились. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як склались їхні життя.

Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу)

Американська акторка Сара Джессіка Паркер зіграла у серіалі «Секс і місто» головну героїню — журналістку Керрі Бредшоу, яка особливо запам’яталась своїми стильними образами. На момент знімань першого сезону артистці було 32 роки.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / © скриншот з відео

Знаменитість почала розвивати свою кар’єру ще з юних років. Вона поєднувала навчання з грою у театрі. Згодом Сара Джессіка Паркер почала з’являтися й на великих екранах. Артистка зіграла у таких картинах, як «Фокус-покус», «Клуб перших дружин», «Ед Вуд», «Медовий місяць у Лас-Вегасі», «Лос-Анджелеська історія» та інших.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Звичайно, роль у серіалі «Секс і місто» принесла акторці шалену славу. Разом із тим вона отримала низку нагород. Акторка настільки гармонічно втілила Керрі Бредшоу, що декілька років поспіль виборювала «Золотий глобус» у номінації «Найкраща акторка». Згодом Сара Джессіка Паркер стала не лише виконавицею головної ролі у серіалі, а й продюсеркою.

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Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Врешті, акторка після «Сексу і міста» зайнялась бізнесом. Зокрема, презентувала власну лінійку парфумів, відкрила бренд взуття, сумок та аксесуарів, запустила книжкове видавництво та лінійку вин.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

В особистому житті Сари Джессіки Паркер, на відміну від Керрі Бредшоу, все гаразд. Від травня 1997 року акторка проживає в шлюбі з актором Меттью Бродеріком. У пари троє дітей. 2002 року Сара Джесіка Паркер народила сина Джеймса, а 2009-го за допомогою сурогатного материнства на світ з’явились близнючки Табіта та Меріон.

Сара Джессіка Паркер з чоловіком / © Associated Press

Зараз акторці 61 рік. Вона продовжує зніматися у кіно, а також грає на театральній сцені. Сара Джессіка Паркер разом із чоловіком мешкає у Нью-Йорку.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Кім Кетролл (Саманта Джонс)

Англо-канадійська акторка Кім Кетролл зіграла у серіалі «Секс і місто» власницю піарного агентства Саманту Джонс. На момент знімань першого сезону знаменитості було 43 роки.

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Кім Кетролл у ролі Санти Джонс / © скриншот з відео

До «Сексу і міста» Кім Кетролл насправді вже мала успішну кар’єру в кіно. Вона зіграла у таких картинах, як «Поліцейська академія», «Манекен», «Зоряний шлях VI: Невідкрита країна» та інших.

Кім Кетролл / © Associated Press

Звичайно, «Секс і місто» приніс акторці світову славу, але разом із тим і низку складних випробувань. Кім Кетролл заявила, що через роль Саманти у неї немає дітей. Річ у тім, що акторка серйозно замислювалась над ЕКЗ. Однак, за словами Кетролл, знімальний графік був дуже напруженим і тривав по 19 годин. Тим часом їй вже було за 40 років, тож вона розуміла, що просто не зможе пройти гормональну терапію та виносити дитину.

Кім Кетролл / © Associated Press

Окрім того, через «Секс і місто» Кім Кетролл розсварилась із Сарою Джесікою Паркер. Акторка була обурена, що її колега отримує значно більший гонорар, хоча роль Саманти була не з легких і потребувала чимало викликів, в тому числі й оголених сцен. Окрім того, Кім Кетролл жалілась на токсичну атмосферу. Мовляв, інші акторки були давно знайомі між собою, а її навіть не кликали на спільні обіди. Врешті, все це призвело до того, що Кім Кетролл категорично відмовилась зніматися у продовженні серіалу.

Кім Кетролл та Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Особисте життя у зірки Голлівуду неабияк насичене. Вона були тричі заміжня — з канадійським письменником Ларрі Десівом (1977-1979), німецьким архітектором Андреасом Лісоном (1982-1989) та аудіоінженером Марком Левінсоном (1998-2004). Також в артистки була низка гучних романів. Зараз Кім Кетролл перебуває в стосунках із молодшим на 14 років британським тренером та працівником BBC Расселом Томасом. Цей роман почався 2016 року, а 2025-го пара уклала шлюб.

Кім Кетролл та Рассел Томас / © Associated Press

Зараз Кім Кетролл 70 років. Акторка й надалі продовжує зніматися у серіалах та кіно, а також озвучує картини.

Кім Кетролл / © Associated Press

Крістін Девіс (Шарлотта Йорк)

Американська акторка Крістін Девіс зіграла роль директорки галереї сучасного мистецтва Шарлотти Йорк. На момент знімань першого сезону «Сексу і міста» артистці було 33 роки.

Крістін Девіс у ролі Шарлотти Йорк / © скриншот з відео

Кар’єра Крістін Девіс розвивалась поступово. Вона спочатку втілювала на екранах незначні ролі, а 1995 року до артистки прийшов успіх, коли вийшов серіал «Район Мелроуз». Звичайно, робота у картині «Секс і місто» є найупізнаванішою в кар’єрі Крістін Девіс. Та акторка також грала у таких стрічках, як «Формула кохання для в’язнів шлюбу», «Різдво в дикій природі» та інших.

Крістін Девіс / © Associated Press

Крістін Девіс ніколи не була в шлюбі. Однак у неї були гучні романи з такими зірками, як Алек Болдвін, Девід Духовни, Лієв Шрайбер, Деміен Льюїс, Аарон Соркін.

Крістін Девіс / © Associated Press

Зараз знаменитості 61 рік. У стосунках вона не перебуває. Натомість акторка зосереджена на вихованні двох названих дітей — доньки Джемми та сина Вілсона. Крістін Девіс поєднує акторську кар’єру з благодійною діяльністю — привертає увагу до біженців та займається порятунком дикої природи.

Крістін Девіс / © Associated Press

Синтія Ніксон (Міранда Гоббс)

Американська акторка Синтія Ніксон зіграла в серіалі «Секс і місто» роль адвокатки Міранди Гоббс. Коли знімався перший сезон картини, знаменитості був 31 рік.

Синтія Ніксон у ролі Міранди Гоббс / © скриншот з відео

Звичайно, ця роль стала найуспішнішою в кар’єрі Синтії Ніксон. Знімання у серіалі «Секс і місто» принесли акторці дві статуетки «Еммі». Також є помітними роботи артистки у таких картинах, як «Позолочений вік», «Теплі джерела», «Тиха пристрасть», «Сестра Ретчед» та інші. Також Синтія Ніксон активно грає у театрі.

Синтія Ніксон / © Associated Press

Акторка не приховує подробиці особистого життя. Від 1988-го до 2003 року вона прожила в цивільному шлюбі з професором англійської літератури Денні Мозесом. У пари народилось двоє дітей — донька Саманта та син Чарльз.

Синтія Ніксон / © Associated Press

Після розриву з чоловіком Синтія Ніксон зустріла активістку Крістін Маріноні та зрозуміла свою бісексуальність. Пара почала зустрічатися 2004 року, а 2012-го офіційно уклала шлюб, коли це дозволили законом у Нью-Йорку. 2011 року Крістін народила сина, якого назвали Максом.

Синтія Ніксон із дружиною / © instagram.com/cynthiaenixon

Зараз Синтії Ніксон 60 років. Акторка й далі активно продовжує зніматися, займається режисерською діяльністю та активізмом.

Синтія Ніксон / © Associated Press

Кріс Нот (Супермен)

Американський актор Кріс Нот зіграв роль коханого Керрі, якого вона називала Суперменом. На момент знімань артистові було 44 роки.

Кріс Нот у ролі Супермена / © скриншот з відео

Звичайно, роль у серіалі «Секс і місто» зробила Кріса Нота всесвітньо відомим. Однак він також зіграв у таких помітних картинах, як «Закон і порядок», «Хороша дружина», «Урівнювач» та інші.

Кріс Нот / © Associated Press

2021 року кар’єра Кріса Нота значно зіпсувалась, оскільки він стикнувся з культурою скасування. Річ у тім, що двоє жінок звинуватили його в сексуальному насильстві, згодом декілька інших заявило про домагання з його боку та неналежну поведінку. Хоч актор заперечував всі звинувачення, а провину доведено не було, але його звільнили з низки серіалів, в тому числі й зі «Сексу і міста», де персонаж Нота помер.

Кріс Нот / © Associated Press

Зараз артистові 71 рік. Він живе в шлюбі з Тарою Вілсон, з якою познайомився ще 2002 року. У подружжя двоє синів — Оріон та Кітс. До речі, на тлі скандалу Кріса Нота ледь не завершився й його шлюб. Річ у тім, що актор тоді публічно зізнався, що неодноразово зраджував дружину. Для Тари це був удар, але вона вирішила дати чоловіку другий шанс та зберегти родину.

Кріс Нот із дружиною / © Associated Press

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