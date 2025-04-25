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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
442
Час на прочитання
1 хв

Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт палко поцілувала свою дружину у незвичному луці та підтвердила шлюб

Закохані показали фото з весільної церемонії.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Крістен Стюарт із дружиною

Крістен Стюарт із дружиною / © Associated Press

Американська акторка Крістен Стюарт з обраницею, сценаристкою Ділан Меєр офіційно підтвердили слова інсайдерів про їхнє весілля.

Закохані зіграли весілля ще 20 квітня. Проте тільки зараз Ділан у своєму фотоблогу вирішила оприлюднити декілька кадрів з весільної церемонії. На кадрах жінки продемонстрували свої почуття одне до одної та засвідчили свою згоду на шлюб поцілунком. На їхньому тлі видніються і символічні чашки з написом "Mrs", що підтверджує зміню їхнього статусу.

Для особливого дня подружжя обрало доволі цікаві образи. Крістен убралася у сірий костюм, який складався зі спідниці та сорочки. А ось її новоспечена дружина сяяла у напівпрозорій сукні, яка оголювала груди. Свій образ Меєр доповнила стрічкою на волоссі. Водночас обидві продемонстрували легкий макіяж.

Крістен Стюарт із дружиною / © instagram.com/spillzdylz

Крістен Стюарт із дружиною / © instagram.com/spillzdylz

Крістен Стюарт із дружиною / © instagram.com/spillzdylz

Крістен Стюарт із дружиною / © instagram.com/spillzdylz

"Я згодна. Я справді, справді, справді, справді, справді згодна", — підписала знімки дружина Стюарт у фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно син відомого ведучого Ігоря Пелиха зіграв весілля у Києві та показав свою наречену-красуню. Подружжя показало, як провело святковий день.

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Дата публікації
Кількість переглядів
442
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