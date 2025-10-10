ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
2 хв

Зірки "Євробачення-2024" у Києві станцювали під хіт Поплавського: юзери заговорили про "українізацію"

Також Nemo відреагували на обстріли України 10 жовтня, коли вони перебували в готелі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Nemo

Nemo / © instagram.com/nemothings

Співаки зі Швейцарії Nemo, які перемогли на "Євробаченні-2024", показали свої розваги у Києві.

Так, днями артисти навідалися до столиці через запланований концерт 10 жовтня. Та за день до цього Nemo побували на декількох інтерв'ю. Зокрема, під час запису на одному з таких потанцювали разом з ведучими М1. Відповідне відео з'явилося на TikTok-акаунті Nemo. Зірки запалили під пісню "Варенички" Михайла Поплавського та подуркували на камеру. Ба більше, самі іноземні співаки навіть підспівували українською рядки.

Після такого у коментарях одразу почалися жарти про "наших козаків" та те, що "українізація пройшла успішно". Однак, після масованого обстрілу РФ українських міст 10 жовтня, частина юзерів усе ж почала запитувати про стан і емоції Nemo. Співаки у своєму Instagram пояснили, що вночі були у безпечному місці та однаково вдячні українцям за гостинність і теплоту.

"Ми спали в укритті готелю, а всю ніч тривав обстріл Києва. Такі ночі стали сумною реальністю для багатьох моїх українських друзів. Ми дуже вдячні за всю теплоту і любов, які отримали під час перебування в сховищі. Київ — одне з найгарніших місць, які ми коли-небудь відвідували", — зворушили зірки.

Нагадаємо, нещодавно донька співачки Олі Полякової зізналася, чому в Україні не хоче жити та будувати кар’єру. Маша розповіла про свої плани після навчання.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie