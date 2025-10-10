Зірки "Євробачення-2024" у Києві станцювали під хіт Поплавського: юзери заговорили про "українізацію"

Nemo / © instagram.com/nemothings

Співаки зі Швейцарії Nemo, які перемогли на "Євробаченні-2024", показали свої розваги у Києві.

Так, днями артисти навідалися до столиці через запланований концерт 10 жовтня. Та за день до цього Nemo побували на декількох інтерв'ю. Зокрема, під час запису на одному з таких потанцювали разом з ведучими М1. Відповідне відео з'явилося на TikTok-акаунті Nemo. Зірки запалили під пісню "Варенички" Михайла Поплавського та подуркували на камеру. Ба більше, самі іноземні співаки навіть підспівували українською рядки.

Після такого у коментарях одразу почалися жарти про "наших козаків" та те, що "українізація пройшла успішно". Однак, після масованого обстрілу РФ українських міст 10 жовтня, частина юзерів усе ж почала запитувати про стан і емоції Nemo. Співаки у своєму Instagram пояснили, що вночі були у безпечному місці та однаково вдячні українцям за гостинність і теплоту.

"Ми спали в укритті готелю, а всю ніч тривав обстріл Києва. Такі ночі стали сумною реальністю для багатьох моїх українських друзів. Ми дуже вдячні за всю теплоту і любов, які отримали під час перебування в сховищі. Київ — одне з найгарніших місць, які ми коли-небудь відвідували", — зворушили зірки.

