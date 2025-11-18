Аліса та Еллен Кесслер / © Associated Press

Зірки міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" – відомі німецькі близнючки-співачки Аліса та Еллен Кесслер - скоїли асистоване самогубство.

Про це повідомляє видання Bild. Зазначається, що артистки пішли з життя у своєму будинку у Грюнвальді, що неподалік від Мюнхена. Аліса та Еллен Кесслер померли 17 листопада у віці 89 років.

Так, у понеділок вдень поліції повідомили, що виконавиці скоїли асистоване самогубство. Правоохоронці прибули до будинку артисток, здійснили огляд і констатували смерть Кесслер, при цьому виключили ймовірність злочину.

Аліса та Еллен Кесслер в юності / © Associated Press

Зазначимо, асистоване самогубство – це вид евтаназії, за якого лікар виписує пацієнту легальний препарат, але при цьому не позбавляє життя власноруч. Особа повинна бути повнолітньою та діяти відповідально і з власної волі. У Німеччині асистоване самогубство дозволено від 2020 року.

До слова, ще торік близнючки Кесслер повідомляли, що планують померти разом. Також вони заповіли їх кремувати та поховати разом із матір'ю та хатньою улюбленицею.

Зазначимо, Аліса та Еллен Кесслер представляли Німеччину на "Євробаченні-1959". Пісня Heute Abend wollen wir tanzen geh'n принесла артисткам восьме місце на конкурсі. Після "Євробачення" до сестер прийшла популярність у Європі, а особливо в Німеччині та Італії.

