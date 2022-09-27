Зірок-зрадників позбавлять звання народних артистів: хто першим втратить статус і як на це реагують знаменитості

В Україні готуються законопроєкт, завдяки якому зірок, які підтримали війну в Україні, позбавлять почесних звань та нагород.

Знаменитості, які мовчать про вторгнення Росії в Україну або ж підтримують війну, продовжують користуватися почесними званнями.

Ані Лорак нещодавно задля туру Європою пригадала, що вона українська співачка. Виконавиця в афіші до концерту вказала, що є народною артисткою України.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Як у сюжеті ТСН пояснив міністр культури Олександр Ткаченко, країна-агресорка використовує таких артистів для просування своєї загарбницької ідеології.

"Ми напрацювали зміни узгоджуємо зараз з депутатами, якщо вони будуть прийняти, а я переконаний, вони будуть прийняті найближчим часом. Тоді через рішення РНБО президент матиме права позбавляти таких товаришів звань народних заслужених, і це не лише артистів стосується", - пояснив Ткаченко.

Олександр Ткаченко

Загалом, почесних звань позбавлятимуть тих артистів, які виправдовують російську агресію, або ж взагалі – підтримують її.

Співачка Анастасія Приходько, заслужена артистка України від 2017 року, вважає, для будь-якого артиста це удар по репутації. Ініціативу Мінкульту виконавиця підтримує, а колаборантів пропонує позбавляти ще й громадянства

Настя Приходько / Фото: Facebook/Анастасія Приходько

"Я про це казала від 2014 року, і позбавити потрібно тих, хто від 2014 року був на території РФ і заробляв гроші. Таких людей не треба в нашій державі. Щоб вони що? Показували приклад, як можна робити, а тобі за це нічого не буде!?" – зазначила Приходько.

Підтримує такі ініціативи і співачка Тіна Кароль.

"Нормальна ініціатива. Час змінився, є можливість розставити крапки над і, акценти… На то і є міністерство, щоб запроваджувати щось нове, щось змінювати, щось додавати. Комусь вручати, в когось щось забирати, якщо є за що. Чому б ні?" – зазначила виконавиця.

Тіна Кароль / Фото: Тіна Кароль

Музичний продюсер Михайло Ясинський переконаних, що взагалі варто позбуватися такого явища, як "заслужені та народні артисти України. На його думку, це залишки від Радянського Союзу.

"Мені здається, що треба взагалі позбутися самого явища, як звання народних чи інародних - будь-яких. Саме явище цих звань є рудиментом радянської епохи", - зазначив продюсер.

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