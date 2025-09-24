Зюбіна зізналася, скільки коштів витрачає в місяць та який у неї дохід: "Не маю стабільної зарплатні"

Римма Зюбіна / © instagram.com/rimma_ziubina

Українська акторка Римма Зюбіна поділилася, яку суму витрачає щомісяця.

Знаменитість зізналася, що стабільної зарплатні не має, адже її основний рід зайнятості — театр, в якому, за словами Зюбіної, актори перш за все цінують сам процес, а вже потім — гроші. Водночас артистка назвала конкретну суму, яку отримує там — трохи більше десяти тисяч гривень. Римма зазначила, що їй часто доводиться приїжджати до Львова, щоб працювати.

"Я взагалі можу жити на п’ятсот гривень на місяць. У мене немає стабільної зарплатні. Ніколи в театрі ніхто не заробляв", — зазначила артистка у відео блогерки Ангеліни Пичик.

Акторка додала, що знімання у кіно — зовсім інша справа. В цій сфері панують відмінні від сцени суми. Зюбіна зізналася, що велика частина її коштів йде на волонтерство та здоров’я самої зірки.

