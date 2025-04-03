Зізнання про Данилка і сльози мами: усі подробиці концерту Дмитра Волканова в Києві

Дмитро Волканов

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Відомий український співак Дмитро Волканов зібрав шанувальників у МЦКМ "Жовтневий", виконавши програму "Тебе знайшов" на біс.

Традицію, притаманну топ-зіркам, а саме — починати концерт з 40-хвилинним, а то і годинним запізненням — Дмитро проігнорував і з’явився на сцені вже через 17 хвилин після офіційного початку. До цього моменту частина аудиторії (а це переважно жінки 30+) вже встигла "підзарядитися" шампанським і більш міцними напоями у буфеті.

Дмитро Волканов

Свій концерт Волканов почав одразу з хітів — "Тебе знайшов", "Не зустріну", "Всі зорі з неба" — чим привів в екстаз партер і амфітеатр. Вже з першої пісні деякі глядачі намагалися підтанцьовувати, однак після випадку, який стався напередодні, за найбільш емоційними глядачками слідкували представники служби охорони і робили зауваження, аби ті все ж тримали себе в руках. Нагадаємо, на першому з двох концертів одна з прихильниць Волканова схопила іншу за волосся, бо та перекривала їй вид на сцену. До речі, сам артист вперше прокоментував цю бійку, яка сталася між його прихильницями.

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Дмитро Волканов

"У нас тут був бойцовский клуб на концерті. "Сестра Усика" начинає професіональну кар’єру. І її перший бій був на концерті Волканова. В принципі вона справилася. Мені тільки лінивий не прислав це відео. Як я це прокоментую? Ну я ж не робив той коньяк", — віджартувався Дмитро.

Після короткого представлення своїх музикантів (весь концерт артист відспівав наживо, під живі інструменти) Волканов виконав три короткі пісні, які сам з гумором назвав "дурнуватими". Одна з них — "Я не буду пити", кліп на яку вже перетнув у YouTube відмітку в 1,7 млн переглядів. До речі, під час виступу артист не стримав своєї ж обіцянки і періодично наливав шампанське в бокал і навіть пригощав деяких глядачок у першому ряду.

Концерт Дмитра Волканова

"А ви бачили ту фурію, що зі стаканом прибігла? Моя солоденька. Вона так хотіла випити, що аж коліна позбивала", — прокоментував з сарказмом Волканов одну з жіночок, яка рванула з амфітеатру до сцени просто під час його виступу, коли побачила, що той пригощає.

23-річний Дмитро Волканов

Також артист приємно здивував серйозним і якісним виконанням двох композицій французькою мовою — хіта Шарля Азнавура і пісні-візитівки з відомого мюзиклу "Нотр-Дам де Парі".

Дата публікації 17:03, 03.04.25 Кількість переглядів 1 Як минув концерт Дмитра Волканова в столиці: найемоційніші кадри з виступу

Артист не давав ані собі, ані глядачам і хвилини перепочинку — між піснями активно спілкувався з публікою, і ці розмови були схожі більше на стендап. У своїх історіях Волканов трохи нагадував Андрія Данилко, який також починав свою кар’єру з монологів.

"Я питаю маму, навіщо ти кошачий корм купуєш, у нас же кота нема. А вона мені: "А, може, тато з’їсть — макарон відварить, він там знає, як та карбонара виглядає", — жартував співак.

Дмитро Волканов з мамою

До речі, до своїх прихильниць 23-річний Волканов звертався "Дівчата", "Мої принцеси", "Зайки", хоча більшість з них годиться йому в матері. До слова, рідна мати артиста теж була присутня в залі — їй Волканов присвятив композицію "Мама" і зтанцював разом на сцені, чим довів до сліз. "А ну, не реви, в тебе ж такий красивий мейкап", — сказав співак мамі. У цей вечір в партері були присутні й інші родичі артиста — у тому числі бабуся Дмитра, яка нещодавно повернулася з трирічної окупації, і відео зустрічі з якою він виклав у Мережу.

Концерт Дмитра Волканова

Пісню «Доню моя» артист, який поки не має власних дітей, присвятив батькам і військовим, які, на жаль, зараз не можуть бути поруч зі своїми рідними. «Завдяки нашим захисникам ми можемо ось так збиратися, за що їм велика вдячність», — сказав зі сцени Дмитро Волканов.

У перерві між виконанням власного репертуару Волканов співав приспіви з творчого здобутку інших виконавців, зокрема, хіт Альони Омаргалієвої "Мужчина", "Я танцювала" Наталії Могилевської і "Жоржини" Наталії Бучинської. Під пісню "Наречена" артист почав кидати весільні букети в партер, а під композицію "Тюльпани", відповідно, десятки білих тюльпанів.

Трохи передбачувано, але не менш приємно, було почути виконання Дмитром хіта Вєрки Сєрдючки "Dancing Lasha Tumbai". І, звісно, артист не міг не подякувати зі сцени Андрію Данилко — людині, яка свого часу розгледіла в 17-річному юнакові талант і дала путівку в шоубізнес. "Шість років назад ми разом зайняли друге місце на "Х-Факторі", потім я чотири роки пропрацював в його бенді, чим дуже пишаюся. Мені оце кажуть, що я на нього схожий. Ну, звичайно, схожий, бо цей мій вчитель. Якщо вас в школі навчили, що два плюс два — це чотири, то ви все життя так і будете думати. Я взагалі вважаю, що Данилко — Геній, і я тішуся, що ще в 2007 році він зрозумів, що раші треба сказати "Гудбай", — відверто зізнався Дмитро Волканов перед публікою і в кінці процитував саму Вєрку Сєрдючку, яка у фіналі своїх концертів каже: "Путін, щоб ти здох".

Дмитро Волканов на концерті

Дмитро Волканов в українському прапорі

Наостанок Дмитро заспівав "Намалюю", під час якої обгорнувся в прапор, на якому було написано "Бердянськ — це Україна". Нагадаємо рідне місто співака досі під окупацією. Фінальні слова композиції — "Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни!" розчулили остаточно усіх глядачів, які вже аплодували Волканову стоячи. Звісно, артиста без виходу на біс ніхто би не відпустив, тому перед остаточним прощанням з публікою Дмитро знову виконав свій беззаперечний хіт — "Жигулі".

Дмитро Волканов

"Побачимося вже 23 листопада в Палаці "Україна", — наостанок звернувся артист і зникнув за кулісами під супровід гучних аплодисментів.