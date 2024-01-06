Злага Огнєвіч показалася в екзотичній країні й нарвалася на критику

Українська співачка Злата Огнєвіч поїхала на відпочинок до Таїланду та зіткнулася з хейтом.

Артистка вперше за сім років прилетіла до столиці Таїланду. Вона вирішила не приховувати свого щастя та ділиться колоритним контентом з-за кордону. Втім, не всім шанувальникам сподобалася така ідея. Так, фани зірки почали дорікати їй, що вона покинула Україну у той час, коли відбуваються постійні обстріли. Мовляв, Злата у своїх сторіз показує щасливе та мирне життя за кордоном.

Злата Огнєвіч відпочиває у Таїланді / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч відпочиває у Таїланді / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

До слова, знайшлися й ті, хто підтримав знаменитість. І навпаки побажав гарного відпочинку у Таїланді.

Злата Огнєвіч відпочиває у Таїланді / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У своєму фотоблогу Огнєвіч вже відповіла на закиди хейтерів. Вона переконує, що має абсолютне право на відпочинок. І додала, що знає про ракетні атаки країни-агресорки. І навіть поділилася, з якими наслідками її організм бореться після постійних стресів.

"Я також живу в Україні. І знаю з власного досвіду, що таке ракетні обстріли. Знаю, що таке чути сирени навіть коли їх нема. Знаю, що таке ПТСР, безсоння, відсутність апетиту і сусід-психопат з безмежною владою і фінансовими ресурсами. Але я вважаю, що маю право на відпустку. І мої друзі також, саме завдяки їм це стало можливим. Тож, плани на 2 тижні: набратися сил, натхнення і сонця", - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч відпочиває у Таїланді / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, Злата Огнєвіч активно займається благодійністю. Так, співачка постійно їздить у тури, де збирає кошти бійцям. Однак, востаннє вона натрапила на недоброчесного організатора одного з таких концертів, який забрав понад 10 млн грн з квитків собі.

Читайте також: