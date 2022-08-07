Злата Огнєвіч анонсувала благодійні концерти та зізналась, на що саме збиратиме кошти

Злата Огнєвіч постійно допомагає українським захисникам та людям, які постраждали від війни.

Загалом, виконавиця планує зробити благодійній концерт у Києві. Зірка хоче зібрати кошти для допомоги бійцям полку "Азов". Окрім цього, у Злати запланований концерт у Відні. Там артистка збиратиме кошти для окремих батальйонів, які воюють на передовій. Також Злата хоче допомогти переселенцям, які були вимушені покинути свої домівки через країну-агресорку Росію.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

"У Києві буде мій благодійний концерт, у вересні. Хочу допомогу з цього концерту направити "азовцям". Буду 20 серпня у Відні теж давати благодійний концерт. Ми будемо робити концерт. Люди, які прийдуть, будуть робити донати. Я дуже сподіваюся, що зберемо гарну суму. Це такий процес підтримки збору коштів, який триває безперервно. Деякі кошти підуть на підтримку окремих батальйонів: закупити тепловізори, якусь амуніцію. Інша частина коштів піде на підтримку переселенців: жінок та дітей", - розповіла Злата в ефірі телемарафону.

До речі, Огнєвіч поділилася подробицями створення своєї пісні, яку присвятила працівникам ДСНС. За словами співачки, вона була настільки шокована героїзмом рятівник, що вирішила написати для них композицію, аби їхня робота не залишалася поза кадром.

"Робота цих героїв дуже часто залишається поза кадром. Ніхто не бачить, яка вона є надскладна, водночас коли ми перебуваємо в тилу, у повній безпеці, якщо це можна так назвати. Ми зараз спілкуємося, а саме цієї хвилини наші рятувальники допомагають людям. Мені дуже захотілося їх підтримати. Для мене вони ті, що несуть світло і надію", - поділилася Злата.

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