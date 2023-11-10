Злата Огнєвіч без спіднього у відвертому комбінезоні станцювала на столі

Українська співачка Злата Огнєвіч розбурхала уяву шанувальників новим пікантним відео.

На сторінці в Instagram виконавиця поділилася провокаційним роликом, у якому постала у відвертому комбінезоні, під який не одягла спіднє. Вбрання зірки підкреслило її струнку фігуру, а шнурівка вздовж тіла засвітила його оголені частини.

Злата у відео звабливо танцює, а потім продовжує сміливі па на столі перед чоловіком, який сидить спиною до камери. Цим роликом Огнєвіч анонсувала вихід свіжої композиції "Віддаю", яка вийде 17 листопада.

"Віддаю". 17.11. Це пісня - зізнання, а танець - відвертий прояв почуттів. Кохання, час та досвід змінюють мене. Зі мною змінюється і творчість. Зараз я така... Сильна, відверта та натхненна", - зізналася Огнєвіч.

Злата Огнєвіч у відвертому комбінезоні станцювала на столі

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч вперше за довгий час зізналася, що вона не самотня. Артистка натякнула, що в її особистому житті відбулися кардинальні зміни. Як відомо, перед цим співачка шукала своє кохання на проєкті "Холостячка". Втім, незадовго після закінчення шоу його переможець Андрій Задворний покинув Злату. Після цього артистка тривалий час відновлювала свій стан і не квапилася заводити нові стосунки.

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