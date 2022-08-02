Злата Огнєвіч дорікнула колегам, які через війну поїхали за кордон

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про своє ставлення до зіркових колег, які через війну в Україні поїхали за кордон.

Виконавиця Злата Огнєвіч від початку повномасштабного вторгнення твердо вирішила, що не поїде за кордон, адже вона потрібна в Україні.

Утім, не всі українські знаменитості залишалися в країні. Багато хто виїхав за кордон. Коли деякі з них почали повертатися назад до України та давати концерти, Злата зазначила, що "краще пізно, аніж ніколи".

До слова, Огнєвіч вважає, що артист – це не та професія, коли можна десь відсиджуватися. Злата говорить, що зірки мають бути поруч з народом та підтримувати його.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я сказала про свою позицію, яка стосується всіх артистів, які від початку повномасштабного вторгнення виїхали з країни, покинули, а зараз якось там щось намагаються робити. Ось так. Я вважаю, що артист - це складна професія. Це не та професія, коли можна відсиджуватися десь у хащах. Я вважаю, що артист – це та людина, яка з народом", - розповіла Злата в інтерв'ю "Музвару".

Сама ж Огнєвіч залишилася в Україні. Знаменитість активно дає благодійні концерти для українців, а також підтримує бойовий дух захисників, іноді навіть в екстремальних умовах. Нещодавно вона показала, як їздила на обстріляній окупантами автівці давати концерти для ЗСУ.

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