Злата Огнєвіч довела до сліз емоційним виконанням треку про втрату коханого на війні

Артистка представила пісню "Як мені бути" та емоційний кліп до неї.

Українська співачка Злата Огнєвіч представила щемливу композицію-сповідь "Як мені бути", яку присвятила жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні.

У новій пісні та драматичному кліпі на неї Огнєвіч передала усю біль втрати, яку сьогодні несправедливо вимушені переживати українки.

Злата Огнєвіч

Як зізналася артистка, рядки композиції до неї прийшли після того, як вона побачила емоційне відео, у якому президент Володимир Зеленський нагороджував українських героїв посмертно. Нагороди вручалися дружинам, донькам та матерям покійних.

"Я дивилась це відео і в грудях все стискалося так, що я відчувала той біль фізично. В очах кожної жінки був нестерпний розпач, сльози, прийняття, безвихідь. Неможливо уявити відчуття наших жінок і пережите ними, вони не менші героїні, ніж їх відважні чоловіки, подвиг яких ми будемо пам'ятати довіку. Усі мужні янголи назавжди залишаються в наших серцях. Я дуже хочу, щоб мої слухачі відчули усі емоції, які я вклала в пісню і відео "Як мені бути", там частина моєї душі", - поділилась Огнєвіч.

Цю композицію Злата створила у співавторстві з українським саунд-продюсером MORPHOM всього за декілька зустрічей. Трек був записаний на одному диханні і зі сльозами на очах. Співачка поїхала на запис до продюсера в інше місто просто в той момент, коли написала перші рядки пісні:

"Я просто приїхала на вокзал, навіть не розуміючи чи є у продажу квитки, та мені пощастило - в касі залишилося два останніх. До відправлення потягу було 20 хвилин, я взяла квиток і одразу поїхала. Розуміла, що це треба зробити тут і зараз. Для мене було важливо пережиті емоції одразу перекласти на музику, записати не так слова, як відчуття, що були всередині. Разом з MORPHOM всього за один день ми дописали пісню, яка переповнена болем та сльозами. Під час запису я дізналась, що у моєї подруги загинув коханий на війні, і це мене розірвало", - розповіла співачка.

Злата Огнєвіч

Артистка додала, що більше всього хоче, щоб українські жінки трималися і були сильними, і що зовсім скоро буде перемога.

Cингл "Як мені бути" екранізували в Києві в перші дні зими, від керівництвом режисера Олександра Багазій. Від'їжджаючий потяг, що проноситься в кадрі просто біля Злати Огнєвіч символізує втрачені надії та спогади, що назавжди вирушили в минуле.

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