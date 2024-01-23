Злата Огнєвіч кардинально змінила зачіску й шокувала своїх фанів новим образом

Українська співачка Злата Огнєвіч кардинально змінила зачіску й шокувала результатом.

Так, артистка ще зранку у своєму фотоблогу повідомила, що хоче змінити свій образ. І запевнила, що це пов'язано з її внутрішнім станом. Втім, вдаватися у подробиці не стала.

"Час від часу в залежності від періоду й обставин мого життя у мене відбуваються певні зміни. Вони пов'язані чи то з особистим життям, чи то з творчістю… І зараз я вирішила знову зробити щось кардинальне", - заінтригувала Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Зрештою, у перукарні вона показала свій результат "до" і "після". На зображенні видно, що зірка наважилася відстригти половину волосся і зробила стрижку "каре". І додала, що "колір залишила".

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також знаменитість у новому образі зі своєї оселі записала декілька сторіз, де ще раз похизувалася кардинальними змінами.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, сьогодні вранці 23 січня росіяни вкотре масовано обстріляли Україну різними видами снарядів. Співачка Злата Огнєвіч та інші зірки українського шоубізу вже поділилися реакціями на черговий злочин країни-агресорки проти мирного населення.

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