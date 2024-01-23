Злата Огнєвіч кардинально змінила зачіску й шокувала своїх фанів новим образом

Артистка обрізала своє довге волосся.
Українська співачка Злата Огнєвіч кардинально змінила зачіску й шокувала результатом.
Так, артистка ще зранку у своєму фотоблогу повідомила, що хоче змінити свій образ. І запевнила, що це пов'язано з її внутрішнім станом. Втім, вдаватися у подробиці не стала.
"Час від часу в залежності від періоду й обставин мого життя у мене відбуваються певні зміни. Вони пов'язані чи то з особистим життям, чи то з творчістю… І зараз я вирішила знову зробити щось кардинальне", - заінтригувала Огнєвіч.
Зрештою, у перукарні вона показала свій результат "до" і "після". На зображенні видно, що зірка наважилася відстригти половину волосся і зробила стрижку "каре". І додала, що "колір залишила".
Також знаменитість у новому образі зі своєї оселі записала декілька сторіз, де ще раз похизувалася кардинальними змінами.
Нагадаємо, сьогодні вранці 23 січня росіяни вкотре масовано обстріляли Україну різними видами снарядів. Співачка Злата Огнєвіч та інші зірки українського шоубізу вже поділилися реакціями на черговий злочин країни-агресорки проти мирного населення.
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