Співачка Злата Огнєвіч натякнула на нові романтичні стосунки у своєму житті.

Зірка вирішила відповісти на запитання від шанувальників у сторіз в Instagram. Хтось із фанів поцікавився, чи має зараз Злата стосунки із хлопцем, на що вона дала неоднозначну відповідь.

"Ну, як вам сказати. Сама собі це питання нещодавно задавала. На все свій час", - написала Огнєвіч.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Після участі Злати у романтичному реаліті "Холостячка" співачка намагалася побудувати стосунки із переможцем проєкту Андрієм Задворним. Втім, роман артистки швидко закінчився. Відтепер Огнєвіч намагається не афішувати подробиці особистого життя.

Раніше на зміни в особистому у житті також натякнула співачка TAYANNA - артистка поділилася світлинами у весільній сукні.

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