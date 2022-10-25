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Злата Огнєвіч натякнула на нові романтичні стосунки

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Злата Огнєвіч натякнула на нові романтичні стосунки

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська виконавиця заговорила про зміни в особистому житті.

Співачка Злата Огнєвіч натякнула на нові романтичні стосунки у своєму житті.

Зірка вирішила відповісти на запитання від шанувальників у сторіз в Instagram. Хтось із фанів поцікавився, чи має зараз Злата стосунки із хлопцем, на що вона дала неоднозначну відповідь.

"Ну, як вам сказати. Сама собі це питання нещодавно задавала. На все свій час", - написала Огнєвіч.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Після участі Злати у романтичному реаліті "Холостячка" співачка намагалася побудувати стосунки із переможцем проєкту Андрієм Задворним. Втім, роман артистки швидко закінчився. Відтепер Огнєвіч намагається не афішувати подробиці особистого життя.

Раніше на зміни в особистому у житті також натякнула співачка TAYANNA - артистка поділилася світлинами у весільній сукні.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
659
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