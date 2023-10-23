Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Злата Огнєвіч натякнула, що більше не самотня

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
198
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Злата Огнєвіч натякнула, що більше не самотня

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця заінтригувала новиною, що закохалася.

Українська співачка Злата Огнєвіч натякнула на кардинальні зміни в особистому житті.

В Instagram артистка зробила неоднозначний допис. Виконавиця опублікувала фото, на якому позує в чорному вбранні та сонцезахисних окулярах. На знімку вуста Злати були нафарбовані червоною помадою. Співачка зазначила, що обирає саме такий колір, коли закохується.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я ношу червону помаду завжди коли закохана. Тому зараз саме так…", - поділилася Огнєвіч.

Прихильники почали активно вітати знаменитість, що вона віднайшла своє щастя та більше не самотня. Тим часом деякі вважають, що допис неоднозначний, адже Злата Огнєвіч могла мати не увазі зовсім не те, що зустріла другу половинку. Виконавиця ж поки не ділиться подробицями та не квапиться пояснювати, чи дійсно більше не самотня.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно співачка та ведуча Валерія Товстолєс натякнула на стосунки з відомим виконавцем, опублікувавши спільні романтичні світлини.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
198
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація