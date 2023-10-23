Злата Огнєвіч натякнула, що більше не самотня

Українська співачка Злата Огнєвіч натякнула на кардинальні зміни в особистому житті.

В Instagram артистка зробила неоднозначний допис. Виконавиця опублікувала фото, на якому позує в чорному вбранні та сонцезахисних окулярах. На знімку вуста Злати були нафарбовані червоною помадою. Співачка зазначила, що обирає саме такий колір, коли закохується.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я ношу червону помаду завжди коли закохана. Тому зараз саме так…", - поділилася Огнєвіч.

Прихильники почали активно вітати знаменитість, що вона віднайшла своє щастя та більше не самотня. Тим часом деякі вважають, що допис неоднозначний, адже Злата Огнєвіч могла мати не увазі зовсім не те, що зустріла другу половинку. Виконавиця ж поки не ділиться подробицями та не квапиться пояснювати, чи дійсно більше не самотня.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно співачка та ведуча Валерія Товстолєс натякнула на стосунки з відомим виконавцем, опублікувавши спільні романтичні світлини.

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