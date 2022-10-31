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Злата Огнєвіч обурено звернулася до українців, які слухають російську музику: "Як вам не соромно?"

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Злата Огнєвіч обурено звернулася до українців, які слухають російську музику: "Як вам не соромно?"

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка засмучена тим, що пісні росіян займають топові позиції у музичних чартах.

Українська виконавиця Злата Огнєвіч обурилася тим, що українці й досі продовжують слухати музику російських виконавців. 

Своєю думкою співачка поділилася у сторіз в Instagram. Вона, як і багато користувачів, побачила, що топові позиції у музичних чартах в Україні займають пісні співаків із РФ, які підтримують або замовчують війну. 

На думку Злати, це неприпустимо підтримувати росіян після таких звірств, які їхня влада та армія влаштували в Україні. 

"І після всіх жертв, каліцтв, трагедій Бучі, Маріуполя, щоденної боротьби на передовій – ви продовжуєте слухати русняву музику? І тим самим спонсорувати ворога", - написала Огнєвіч. 

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка зізналася, що теж мала улюблені пісні російською, але свідомо відмовилася від прослуховування.

"Як вам не соромно? Хіба у мене немає улюблених треків? Але я принципово їх не слухаю, бо вважаю культурний фронт не менш важливим за інші. Давайте станемо на захист нашої країни всі разом", - закликала Злата.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1153
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