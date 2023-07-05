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Злата Огнєвіч обурилася поведінкою сусідів, які заявили на неї до поліції

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Злата Огнєвіч обурилася поведінкою сусідів, які заявили на неї до поліції

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця зізналась, чому між ними виникли непорозуміння.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про непорозуміння зі своїми сусідами.

Виконавиця поділилася, що вони нині роблять ремонт. За словами Злати, вона часто прокидається від ремонтних звуків. До того ж сусіди часто порушують режим тиші, встановлений законодавством, коли не можна шуміти. У Злати не виникало б бажання скаржитися. Однак раніше сусіди заявляли на артистку до поліції, адже вона співала у квартирі, а шум заважав їм. Тож Огнєвіч обурило, що на неї вони скаржилися, а самі теж порушують режим тиші.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Тепер це мій будильник, плейлист, подкаст тощо. Люди живуть життям, роблять ремонт. Значить, все буде добре. Масштаб робіт настільки великий, що мені дуже кортить подивитись на результат. І це роблять сусіди, які викликали поліцію через мої співи, а зараз самі порушують графік ремонту та шуму. Ось такі справи", - обурилася виконавиця.

Злата Огнєвіч поскаржилася на сусідів / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огнєвіч поскаржилася на сусідів / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч розповіла про нового чоловіка, який переслідує її. Він приходить до її будинку та вичікує зустрічі з нею. Ба більше, чоловік дістав номер мобільного співачки. Раніше артистка розповідала, які неприємні пропозиції отримує від переслідувача.

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Дата публікації
Перегляди
703
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