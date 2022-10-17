Українська виконавиця Злата Огнєвіч обурилася, що на благодійних заходах артистам не платять гонорари.

У Instagram-stories знаменитість записала звернення, де прокоментувала це. За словами Злати, артистам покривають їхні витрати щодо їжі і організації виступу. Утім, виконавиця зазначила, нелегка праця зірок має оплачуватися. Злата наголосила, що артистам теж потрібно за щось жити.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Хтось це має сказати, і нехай це буду я, і в мій бік полетить каміння, хейт і все таке інше. Як так сталося, що зараз, під час повномасштабного вторгнення, робота і талант, а також нелегка праця артистів знецінилася. Чому організатори благодійних подій дозволяють собі просити артистів виступати на цих подіях абсолютно безкоштовно, не покривають жодних витрат з боку артиста. При тому покривають витрати стосовно їжі, звуку, організації. Але артисти – це як? Це розхідний матеріал? Чи хто ми такі для вас?" – обурилася співачка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огнєвіч пояснила, що мала на увазі саме благодійні заходи – вечірки або тематичні вечори. Для військових, наголосила Злата, артисти мають виступати безкоштовно, що й роблять нині.

"Я все розумію, є дуже різні концерти. Наприклад, концерти для військових, де виступаємо ми з артистами абсолютно безкоштовно. Але мова йде саме про вечірки, благодійні вечори, посольства. Артисти заробляють своєю нелегкою працею на свій хліб", - зазначила співачка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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