Злата Огнєвіч обзавелася елітними апартаментами у Києві – де живе зірка

Квартиру артистці презентували батьки.

Українська співачка Злата Огнєвіч є власницею розкішних апартаментів у хмарочосі в одному з найелітніших ЖК Києва.

Згідно з інформацією з реєстра прав про нерухоме майно, площа двокімнатної квартири Злати складає 79 квадратних метрів і розташоване житло на вулиці Драгомирова, передає "Телеканал LIVE".

Житло Злати у цьому ЖК

Як раніше розповідала Огнєвіч, квартиру їй подарували батьки, які продали майно у рідному Криму, у Судаку. Договір дарування був оформлений сім років тому.

З двокімнатної квартири Злата зробила однокімнатну з кухнею-студією. Апартаменти Злати у світлих відтінках та з мінімумом меблів, бо артистці подобається, аби був вільний простір.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Цікаво, що сусідами виконавиці є високопосадовці та зірки. Так, тут трикімнатна квартира у Ірини Білик, має свої апартаменти Дмитро Монатік. Також житлом у цьому ЖК володіють кардіохірург Борис Тодуров, екс-прем'єр Володимир Гройсман, губернатор Черкаської області Олександр Скічко.

Зазначимо, що за підрахунками журналістів, зараз така квартира, як у Злати, може коштувати близько 250 тисяч доларів.

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