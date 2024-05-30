Злата Огнєвіч після натяків на заміжжя неочікувано показалася у весільній сукні

Українська співачка Злата Огнєвіч після натяків на своє перше заміжжя неочікувано показалась у весільній сукні та фаті.

Цікавий ролик артистка опублікувала у своєму Instagram. На відео виконавиця показала, як у салоні обирає весільну сукню та фату. Співачка демонструвала декілька образів нареченої. Злата Огнєвіч приміряла як і довгі, так і коротенькі білі сукні.

"Саме ті почуття", - коротко підписала відео співачка та додала смайлик у вигляді обручки з діамантом.

Злата Огнєвіч показалася в образі нареченої після чуток про її весілля

Щоправда, думки фанів Злати Огнєвіч розділилися. Одні переконані, що їхня кумирка дійсно виходить заміж, та активно почали бажати їй щастя в особистому житті. Інші ж вважають, що артистка просто готується до знімань нового кліпу.

Зазначимо, декілька днів тому Злата Огнєвіч неочікувано показалася з каблучкою на безіменному пальці правої руки. Тоді ж прихильники співачки запідозрили, що вона вперше виходить заміж. Утім, кадри зірка підписала словами зі своєї нової пісні.

До речі, лише нещодавно виконавиця розповідала, що наразі самотня. Також Злата Огнєвіч жалілася, що в неї немає сім'ї, а їй саме цього не вистачає для цілковитого щастя.

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