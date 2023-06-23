Злата Огнєвіч після тривалого мовчання повернулася до соцмереж і розповіла, де перебуває

Співачка Злата Огнєвіч неабияк схвилювала шанувальників, коли на тривалий час зникла з соціальних мереж.

Через декілька днів мовчання, виконавиця все ж повернулася в Instagram та розповіла, де перебуває зараз. Як поділилася Злата, вона вирішила дати собі трошки відпочити від соцмереж та насолодитися відпочинком.

"Детокс на 2-3 дні від Instagram дещо затягнувся. Тут не буде філософських речень про пізнання та все інше (про це згодом). Але є слова вдячності за життя, за кожен день, за можливість повернутися до України, за можливість творити й цим зігрівати серця людей. Вдячність кожній та кожному воїну ЗСУ", - написала у сторіз Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виявилося, що увесь цей час зірка була за кордоном. Для відпочинку співачка цього разу обрала Хорватію. Злата зізналася, що отримала велике задоволення від першої подорожі цією країною та готова повернутися туди ще раз.

"Хорватія. Як я могла пропустити цю країну? Нещодавно дала собі слово, що не повертатимусь двічі в одну й ту саму країну, а буду відкривати світ. Але... Сюди хочу повернутися ще", - розповіла Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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