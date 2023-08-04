Злата Огнєвіч поділилася рідкісним фото батька, який повернувся з фронту: "Дуже ним пишаюсь"

Українська співачка Злата Огнєвіч показала зустріч з батьком, Леонідом Григоровичем, після тривалої розлуки.

Тато зірки полковник медичної служби, військовий хірург, тож від початку повномасштабної війни він вирушив на передову, щоб рятувати життя нашим захисникам.

У сторіз в Instagram артистка поділилася усміхненою світлиною тата, який приїхав до Києва. Як розповіла Злата, вперше за півроку її батько отримав відпустку та зможе провести час з рідними.

Співачка зізналася, що дуже пишається батьком, адже на фронті Леонід Григорович разом зі своїми колегами і вдень, і вночі допомагає пораненим.

"Тато приїхав. Півроку без вихідних... Поранені... Ночі без сну... Дуже ним пишаюсь", - поділилася Огнєвіч.

Батько Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч здивувала несподіваним поцілунком з актором Тарасом Цимбалюком на сцені театру.

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