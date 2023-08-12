Злата Огнєвіч показала обличчя нав'язливого шанувальника, який вистежує її за відмітками у соцмережах

Співачка Злата Огнєвіч в черговий раз поскаржилася на переслідування з боку нав'язливого шанувальника.

Як розповіла артистка в своїх Instagram-stories, вона відпочивала в кафе, як раптом побачила свого сталкера, на якого вже писала заяву до поліції. Чоловік на ім'я Роман відстежив зірку за відмітками закладу в її соцмережах. Співачка встигла зняти переслідувача та показала його обличчя.

"Пан Роман. Побачив відмітку закладу, в якому я була і прийшов. Наступного разу одразу буду відмічати поліцейський відділок на Печерську. Його вже викликали до поліції та просили не писати, не дзвонити мені. Тепер він приходить за відмітками в Instagram", - обурилася Злата.

Переслідувач Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка впевнена, що чоловік не просто так опинився в тому ж місці, що і вона. Тому зірка не стала зволікати та ще раз вирушила до правоохоронних органів та записала звернення до чоловіка на тлі поліцейського відділку.

"Я ні за що не повірю, що пан Роман серед сотень закладів Києва обрав саме той, в якому перебувала я. Саме той заклад, який я відмітила в сторіз. Тобто людина знала, куди йти та як знайти. Не вірю, що це просто співпадіння. Тому пане Романе спеціально для вас ця сторіз. Ви тут вже були нещодавно (у відділку - ред.). Я вас знову запрошую прийти на співбесіду, поговорити та розказати, чому ви мене переслідуєте", - звернулася до свого фаната Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Попри переслідування, Злата запевнила, що не хоче змінювати свій спосіб життя та вдаватися до радикальних способів донести до пана Романа своє прохання. Співачка сподівається, що ситуацію вдасться вирішити законним шляхом.

"Через цих сталкерів я не буду змінювати своє життя, боятися, озиратися. Я, як робила відмітки в Instagram ,так і буду робити. Просто є закон, є поліція, яка буде працювати з цією людиною, яка вирішила чомусь, що може мене переслідувати. Я давно могла б вже застосувати інші мірі, ви розумієте, про що я, але я за законну діяльність та вплив на таких переслідувачів. Тому сподіваюсь, що поліція відреагує та прийме усі запобіжні заходи", - висловилася Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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