Злата Огнєвіч показала радісну зустріч з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом

Українська виконавиця Злата Огнєвіч мала змогу особисто познайомитися з очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, який за час війни став справжнім кумиром українців.

Несподівана зустріч співачки та політика сталася під час благодійного концерту в Миколаєві, де Огнєвіч заспівала разом з іншими українськими зірками. Світлиною з Кімом Злата поділилася в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

"А ще у Миколаєві ось така приємна зустріч сталася", - коротко підписала фото з гримерки Огнєвіч.

Зараз Злата Огнєвіч продовжує давати благодійні концерти та збирати кошти для потреб ЗСУ та українців постраждалих від війни. Нещодавно співачка приголомшила сумою, яку їй вдалося зібрати у свій день народження для людей, які постраждали внаслідок ракетного удару росіян по Києву.

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