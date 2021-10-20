Злата Огнєвіч показала рідкісне відео зі своєю мамою, на яку дуже схожа

У жінок дуже схожі очі.
Українська співачка, "Холостячка-2" Злата Огнєвіч похизувалася своєю мамою-красунею.
У сторіз на своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала ніжне відео, на якому позує зі своєю рідною людиною - мамою. Вони разом жартували, мило спілкувалися з фанам та усміхалися.
"Мама всім передає привіт. Подумала, що мами давно не було в сторіз. Мамо, ти де зникла? Прибігла, хвостиком махнула, і вже тут", - пожартувала Злата.
До слова, артистка дуже схожа на Галину Василівну. У них майже однакові очі, в обох вони карого кольору. Також у мами та доньки дуже схожа усмішка.
Зазначимо, нещодавно батьки Злати оселилися під Києвом. Раніше вони жили у Криму.
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