Злата Огнєвіч показала свого батька, який лікує поранених бійців на передовій: "До цього ніяк не можна звикнути"

Батько артистки вперше за шість місяців приїхав додому у відпустку.

Українська співачка Злата Огнєвіч завітала в гості до своїх батьків у Києві.

Як розповіла артистка, їй пощастило побачитися з батьком Леонідом Григоровичем, який вперше за шість місяців приїхав додому у відпустку з передової, де лікує поранених бійців. Батько співачки – полковник медичної служби, військовий хірург.

Огнєвіч попросила батька розповісти про свою роботу на передовій:

"Травми в мирному житті і травми військових не порівняти. До цього ніяк не можна звикнути. І такий жаль. Більша частина цих людей молоді хлопці. Медицина виконує дуже велику роботу. Не можна зрівняти ні з чим, як працюють люди, з якою напругою", - поділився Леонід Григорович.

Батько Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Батько Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Та Злата попросила батька сказати шанувальникам щось життєствердне:

"Людям треба набратися сил, терпіння. За нами буде перемога, ми їх обов'язково переможемо. Все буде добре. На нашій землі запанує мир, злагода і порядок", - сказав батько артистки.

Батько Злати Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, тим часом музикант Коля Сєрга зізнався, що його здивувало на деокупованих територіях. Зокрема, співак зазначив, що не всі мешканці, які перебували пів року в окупації, розуміють, хто ворог.

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