Злата Огнєвіч показала свого батька, який вирушив на передову

Батько артистки – лікар за професією.

Українська співачка Злата Огнєвіч показала фотографію зі своїм батьком, зроблену до війни у Києві.

Під знімком артистка зізналася, що здається, наче кадр з іншого життя та іншого виміру. Разом з цим Огнєвіч повідомила, що її батько, який є лікарем за професією, вирушив на передову до Харкова, аби лікувати наших поранених бійців:

"Зараз тато на шляху до Харкова, їде допомагати пораненим бійцям. Знаючи, який він чудовий лікар, я упевнена, що йому вдасться допомогти багатьом. Намагаюсь не думати про ризик в цій гарячій точці, бо всі зараз ризикують своїм життям і здоров'ям. ЗСУ і всі підрозділи захищають рідну землю, лікарі під обстрілами або в напівтемних підвалах, оперують, рятуючи життя іншим, волонтери ціною власного життя допомагають людям", - написала артистка.

Злата Огнєвіч з батьком / instagram.com/zlata.ognevich

Сама ж Злата наразі вирушила до США, де найближчими днями візьме участь у благодійних концертах, під час яких збиратимуть гроші на підтримку України.

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