Злата Огнєвіч показала своїх батьків і як з ними відпочиває на гірськолижному курорті

Тато артистки вже поділився враженнями від поїздки.
Українська співачка Злата Огнєвіч показала, як минає її зимова відпустка.
Так, виконавиця у фотоблогу розповіла, що цього разу вирішила присвятити час родині. Тож разом з батьками поїхала до Буковелю. Сімейство Огнєвіч уже заселилося в готель та підібрало гірськолижне спорядження. А ось батько співачки Леонід Григорович навіть вже поділився своїми враженнями від відпочинку. За його словами, все настільки чудово, що зовсім не хочеться їхати.
"Татусику тут дуже подобається. Напевно, залишиться", - жартома написала співачка.
До слова, до Злати та батьків приєдналася і її рідна сестра Юлія з дітьми. Артистка показала й свого маленького племінника Марка. Разом з крихіткою вона побавилася у ресторані, а також на вулиці на тлі неймовірного гірського пейзажу. Також родина відвідала контактний зоопарк на території комплексу для відпочинку.
Насамкінець мама Огнєвіч показалася в обіймах зіркової доньки й побажала усім шанувальникам миру, здоров'я та щастя.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показалася у рідному місті та як її велику родину зустрічали батьки.
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