Злата Огнєвіч показала своїх батьків і як з ними відпочиває на гірськолижному курорті

Українська співачка Злата Огнєвіч показала, як минає її зимова відпустка.

Так, виконавиця у фотоблогу розповіла, що цього разу вирішила присвятити час родині. Тож разом з батьками поїхала до Буковелю. Сімейство Огнєвіч уже заселилося в готель та підібрало гірськолижне спорядження. А ось батько співачки Леонід Григорович навіть вже поділився своїми враженнями від відпочинку. За його словами, все настільки чудово, що зовсім не хочеться їхати.

"Татусику тут дуже подобається. Напевно, залишиться", - жартома написала співачка.

Злата Огнєвіч з родиною / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

До слова, до Злати та батьків приєдналася і її рідна сестра Юлія з дітьми. Артистка показала й свого маленького племінника Марка. Разом з крихіткою вона побавилася у ресторані, а також на вулиці на тлі неймовірного гірського пейзажу. Також родина відвідала контактний зоопарк на території комплексу для відпочинку.

Насамкінець мама Огнєвіч показалася в обіймах зіркової доньки й побажала усім шанувальникам миру, здоров'я та щастя.

Злата Огнєвіч з родиною / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч з родиною / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч з родиною / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч з родиною / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показалася у рідному місті та як її велику родину зустрічали батьки.

Читайте також: