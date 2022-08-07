Злата Огнєвіч показала свою маму, на яку дуже схожа

7 серпня рідна людина зірки святкує день народження.

Виконавиця присвятила іменинниці зворушливе привітання у своєму Instagram та поділилася фото з нею.

На світлині мама Огнєвіч позує на тлі неймовірного пейзажу – моря та гір.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Дякую, що була першою, хто повірив у мене. За наші перші співочі конкурси і твої сукні, які ти перешивала і віддавала мені для виступів. Дякую, що ти справжня мама. Така, яка і має бути. На іншу я би не погодилася!" – поділилася Огнєвіч.

Також зірка описала фото, на якому зображена її матуся. Його рідні люди зробили під час відпочинку у Франції декілька років тому

"Тобі дуже личить Франція. Я пам'ятаю наші прогулянки містом і твій захват від усього, наче в малої дитини! Тоді я собі пообіцяла, що ми будемо разом частіше подорожувати", – додала вона.

У коментарях юзери зробили компліменти іменинниці та зазначили, що Злата дуже схожа на неї.

Нагадаємо, Дмитро Гордон замилував фото з дружиною-красунею, молодшою за нього на 17 років. Журналіст похизувався сімейною ідилією з Олесею Бацман.

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