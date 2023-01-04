Злата Огнєвіч показала, як розбирала завали у Києві після обстрілу окупантів

Українська співачка Злата Огнєвіч долучилася до волонтерів, які сьогодні вранці, 4 січня, розбирали завали після ворожого обстрілу російськими окупантами Києва.

Артистка допомагала волонтерам у Солом'янському районі і разом з ними тягала дошки та мішки зі сміттям. Як це було, Огнєвіч показала у відео на своїй сторінці в Instagram.

"Серце розривається після побаченого. Приватні будинки, розвалені вщент. Пральні машинки, іграшки, вікна, посуд, картини - все це в один момент перетворилося на сміття. Хіба ці люди заслуговують на таке? Та чи потрібно мільйонний раз повторювати, що я ненавиджу ворога", - прокоментувала відео Огнєвіч.

Також виконавиця поділилася, що за дві години разом з волонтерами їм вдалося розібрати гори завалів.

Своєю чергою, шанувальники подякували Златі за її допомогу і зізналися, що пишаються нею: "Ви неймовірна! З такими людьми світло переможе темряву", "молодці, що згуртувалися, разом ми сила", "Яка ви молодець, приклад для багатьох людей".

Нагадаємо, що не так давно Злата Огнєвіч випустила емоційну пісню "Як мені бути", яку присвятила жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні.

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