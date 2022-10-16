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Злата Огнєвіч показала, як від ракетного удару постраждало знакове для неї місце: "Боляче бачити"

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Злата Огнєвіч показала, як від ракетного удару постраждало знакове для неї місце: "Боляче бачити"

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка прогулялася центром столиці.

Виконавиця Злата Огнєвіч показала, як змінився центр Києва після масованого ракетного обстрілу, що стався 10 жовтня. 

У сторіз в Instagram співачка розповіла про одне із знакових для себе місць, яке також зазнало руйнувань після атаки російської армії. 

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Будинок учителя. Тут я отримала свій диплом інституту музики імені Р. М. Глієра. У цьому будинку я дала купу концертів, коли була студенткою. Просто дуже боляче бачити, як ворог крок за кроком намагається відібрати у нас те, що ми любимо, цінуємо, але він не відбере у нас свободи. Як то кажуть, х*р вам, а не Україна", - сказала Злата.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

На будівлі видно сліди від уламків ракети, зруйнований скляний купол та відсутність скла у вікнах.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Раніше наслідки жахливого ворожого удару по центру столиці показав телеведучий Анатолій Анатоліч. Шоумен поділився кадрами, на яких діти бавилися у вирві від ракети посеред ігрового майданчику. 

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
310
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