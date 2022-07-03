Злата Огнєвіч показала, як їздить на обстріляній окупантами автівці давати концерти

Українська співачка Злата Огнєвіч від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно виступає для ЗСУ.

Наразі виконавиця знову вирушила давати концерти для українських захисників, аби підтримати їхній бойовий дух.

Щоправда, Злата в цілях безпеки не може розповісти, де саме вона перебуває. Утім, співачка показала автівку, на якій їздить давати концерти. Авто постраждало від рук окупантів. В транспорті розбите вікно. Як зізналася Злата, це єдина автівка, яка залишилася вцілілою.

"Вікно єдиної автівки, яка уціліла після обстрілів. Де саме - не можу сказати. Ми на ній їздимо під час концерті", - розповіла Огнєвіч в Instagram-stories.

Авто, на якому Злата Огнєвіч їздить давати концерти / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Як зізналася Злата, вона продовжуватиме давати концерти для українських захисників. Поки ЗСУ захищають Україну від російських окупантів, їх потрібно підтримувати.

"Літо, спека… ЗСУ працюють, і ми – теж", - додала співачка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч пожалілася на нового переслідувача, який прийшов до неї додому. Як розповіла зірка, він назвався Андрієм Ткаченком та почав їй щось говорити.

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