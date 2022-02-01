Злата Огнєвіч показала, як з Осадчою у чанах на морозі сиділа

Злата Огнєвіч показала, як з Осадчою у чанах на морозі сиділа

Знаменитості поспілкувалися про особисте артистки.

Українська співачка Злата Огнєвіч вирушила на Західну Україну і наразі проводить час на курорті Буковель.

Там знаменитість сумістила корисне з приємним і дала інтерв'ю програмі "Світське життя". У сторіс своєї сторінки в Instagram Злата поділилася фрагментами з цього інтерв'ю і показала, як вони з ведучою програми Катериною Осадчою разом проводили час.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Так, зірки покаталися у собачій упряжці, насолоджувалися місцевими краєвидами, а також посиділи у чанах на морозі. Злата була у смарагдовому купальнику, а Катерина – у червоному. Судячи з фрагменту у сторіз Огнєвіч, в чані вона обговорювали вагу співачки. Що саме бентежило артистку, глядачі вже зовсім скоро побачать у нових випусках "Світського життя" на 1+1.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Ну а тим часом Злата поділилася враженнями від відвідування чану:

"З моїх нових інсайтів це те, що, виявляється, купатися у чанах на морозі під відкритим небом – це взагалі кайф найвищої проби", - розповіла Огнєвіч.

Читайте також: