Злата Огнєвіч показала, який вигляд мала в дитинстві та розповіла про важке минуле її родини

Українська артистка Злата Огнєвіч поділилася своїм дитячим фото та розповіла, через які труднощі довелося пройти її родині у минулому.

Архівною світлиною співачка поділилася в Instagram. На фото маленька Злата із великими бантами та великою кумедною іграшкою поруч зі своєю мамою.

"На цьому фото ми з мамою. Але…. Наш рід міг би припинити своє існування через страшний Голодомор, який штучно створила радянська влада. Голодомор, організований з метою знищення українців, остаточної ліквідації українського спротиву радянському режиму та намагань українців збудувати самостійну, незалежну Українську Державу. Моя прабабуся, а потім і бабуся- чудом вижили, що вони тільки не їли, щоб були сили хоча би дихати. Я вже мовчу про масові випадки канібалізму через відсутність альтернативи", - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч у дитинстві / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка зазначила, що зараз наші вороги вдаються до таких самих методів та намагаються забрати у нас найцінніше. Але, як зауважила Огнєвіч, світло завжди переможу темряву.

"Часи йдуть — база незмінна. Тільки тепер нас хочуть зламати холодом й темрявою. Але внутрішнє світло сильніше і воно світить в душі кожного українця. Вірю в Україну і дякую кожному, хто знаходить в собі сили боротися. Найважчі битви точаться в глибинах душі, бажаю нам вийти з них переможцями", - додала співачка.

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