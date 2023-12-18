Злата Огнєвіч показала, який вигляд має до та після макіяжу: "Схожа на Трінчер"

Українська співачка Злата Огнєвіч вирішила здивувати прихильників своїм образом, який створив їй професійний візажист Єгор Андрюшин.

У своєму фотоблогу Андрюшин показав, як Злату змінює макіяж. Він опублікував відео, на якому вона спочатку постає без краплі косметики. Знаменитість одягнена у білий топ і сорочку. У цьому ж ролику за допомогою монтажу Огнєвіч одразу постає у спокусливому вбранні з глибоким декольте й вечірнім макіяжем. Весь ролик супроводжує пісня артистки "Буревіями".

Злата Огнєвіч приголомшила своїми змінами після макіяжу

Зокрема, візажист підкреслив очі співачки й обвів олівцем губи. До слова, юзери почали активно обговорювати таку зміну образу. Деяким макіяж сподобався, а решта почала порівнювати Злату з блогеркою та співачкою Анною Трінчер.

Гарний мейк, але образ трохи схожий на Анну Трінчер

Була Злата, а стала схожа Трінчер з таким мейком

Нагадаємо, нещодавно зірковий візажист зробив макіяж ще одній знаменитості. Минулого разу він записав відео з Ксенією Мішиною у схожому стилі, де показав, який вона має вигляд до та після гриму.

Читайте також: