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Злата Огнєвіч показала, який вигляд має до та після макіяжу: "Схожа на Трінчер"

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
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Злата Огнєвіч показала, який вигляд має до та після макіяжу: "Схожа на Трінчер"

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Шанувальники були приголомшені таким результатом.

Українська співачка Злата Огнєвіч вирішила здивувати прихильників своїм образом, який створив їй професійний візажист Єгор Андрюшин.

У своєму фотоблогу Андрюшин показав, як Злату змінює макіяж. Він опублікував відео, на якому вона спочатку постає без краплі косметики. Знаменитість одягнена у білий топ і сорочку. У цьому ж ролику за допомогою монтажу Огнєвіч одразу постає у спокусливому вбранні з глибоким декольте й вечірнім макіяжем. Весь ролик супроводжує пісня артистки "Буревіями".

Злата Огнєвіч приголомшила своїми змінами після макіяжу

Злата Огнєвіч приголомшила своїми змінами після макіяжу

Зокрема, візажист підкреслив очі співачки й обвів олівцем губи. До слова, юзери почали активно обговорювати таку зміну образу. Деяким макіяж сподобався, а решта почала порівнювати Злату з блогеркою та співачкою Анною Трінчер.

  • Гарний мейк, але образ трохи схожий на Анну Трінчер
  • Була Злата, а стала схожа Трінчер з таким мейком

Нагадаємо, нещодавно зірковий візажист зробив макіяж ще одній знаменитості. Минулого разу він записав відео з Ксенією Мішиною у схожому стилі, де показав, який вона має вигляд до та після гриму.

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Дата публікації
Перегляди
1282
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