Злата Огнєвіч показалася на крилі літака та розповіла, як ледь не зірвався її виступ для військових

Співачка Злата Огнєвіч у День Повітряних сил ЗСУ мала заспівати для наших військових на позиціях.

Однак, як розповіла артистка в сторіз в Instagram, через російських окупантів концерт для захисників опинився на межі зриву. А все через те, що просто перед виступом пролунав сигнал повітряної тривоги і військові наполегливо попросили усіх пройти в укриття.

"Через повітряну тривогу довелося покинути локацію на прохання військових. Концерт так і не почали, бо загроза велика. Ось такі реалії", - поділилася співачка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

На щастя, загроза минула і Злата все ж змогла потішити наших захисників своїм співом. Також співачка показала просто на крилі літака та привітала бійців Повітряних сил зі святом. Щоправда, з міркувань безпеки сам літак Злата показати не змогла.

"Вище неба! Сьогодні День Повітряних сил. Привітайте усіх дотичних. Дякую за захист неба України! На цьому фото я стою на крилі літака, але про це можу лише говорити", - написала Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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