Злата Огнєвіч показалася в операційній і продемонструвала, як омолоджує обличчя

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як підтримує свою молодість та красу.

На сторінці в Instagram виконавиця запостила відео, де зображена на ліжку в операційній кімнаті. Артистка поділилася, що робила "операцію без операції" на спеціальному новому апараті. Огнєвіч зробила собі процедуру SMAS (процедура безопераційної підтяжки обличчя – прим.ред).

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Ще 10 років тому це була б процедура із хірургічним втручанням, але завдяки дослідженням, науковцям, сучасним розробкам, цьому можна запобігти вчасно. Я дуже щаслива, що в мене є така можливість це зробити, а тим більше розповісти вам", - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця розповіла, що їй зробили так звану голлівудську чистку, або Гідрофешл, на основі сироваток.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата поділилася враженнями від процедури і зізналася, що була приємно здивована. "Я вже бачу, як натягнулася шкіра обличчя, який сильний ліфтинг", - розповіла Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Завершальним етапом стало нанесення спеціальної сироватки, SMAS-бустеру, яким за допомогою спеціальної насадки скорочували площину шкіри.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, днями Злату Огнєвіч обурили її сусіди, які раніше на неї заявляли до поліції. Артистка розповіла про конфлікт з людьми, що живуть по сусідству.

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