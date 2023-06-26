Злата Огнєвіч поскандалила з росіянкою у Хорватії: "Не змогла себе стримати"

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як поскандалила з росіянкою у Хорватії.

Конфлікт між ними виник в аеропорту. Як поділилася в Instagram-stories Злата, вона почула російську мову, що стало для неї тригером. Виконавиця зрозуміла, що то росіянка. Артистка не змогла промовчати та сказала все, що думає про країну-агресорку Росію та її жителів.

"Зі мною в аеропорту Хорватії трапилася ситуація, до якої я була психологічно не готовою. Я почула російську мову, завдяки акценту я зрозуміла, що жінка – 100 відсотків із Росії. Я підійшла до неї та запитала: "Ви з Росії?". Вона так радісно: "Так!". Я не змогла себе стримати. Я їй сказала все, що думаю про її народ і країну. Сказала, що мрію, аби вони зникли скоріше", - поділилася Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Виконавиця переконана, що росіянка не всі її слова зрозуміла. Утім свій основний посил Злата донесла.

"Вона не зрозуміла, звичайно, половини слів. Але зрозуміла, що я їй не компліменти говорю. Я не змогла промовчати, це сильніше мене. Я не змогла змовчати у цій ситуації. Хоча, якби на місці цієї жінки був чоловік, він мене вдарив би", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч поділилася, що знову стала жертвою переслідувача. Якийсь невідомий чоловік стежить за співачкою та намагається з нею зустрітися.

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