Злата Огнєвіч поскаржилася фанам на проблеми з режимом: "Лягаю о першій ночі"

Співачка Злата Огнєвіч розповіла шанувальникам, що зіткнулася з порушенням свого режиму дня.

У сторіз в Instagram виконавиця поділилася, що останнім часом не може лягти спати вчасно. Як розповіла Огнєвіч, зараз вона лягає спати вже після першої ночі, хоча тренер рекомендував їй засинати на декілька годин раніше.

Тож від сьогодні співачка дала собі обіцянку все дотримуватися режиму, щоб повноцінно відпочивати та уникнути проблем зі здоров'ям у подальшому.

"Головна проблема моя - відсутність нормального, повноцінного сну, тому що я лягаю ближче до першої ночі спати. А треба хоча б об 23. Але я буду намагатися це робити. Зараз у мене з тренером була така глибока розмова на цю тему, тож буду з сьогоднішнього дня намагатися об 11 вечора все ж лягати", - сказала Злата.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч відповіла на запитання шанувальників та зізналася, чи хотіла б всиновити дитину після закінчення війни.

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