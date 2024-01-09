Злата Огнєвіч поскаржилася на конфуз, який трапився з нею під час відпочинку в Таїланді

Артистка зізналась, що сталося та чому їй через це соромно.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про курйозну ситуацію, яка з нею трапилася під час відпочинку в Таїланді.

У своєму Instagram артистка зізналась, що спочатку не планувала ділитися цією історією. Утім, співачка вирішила бути чесною зі своїми підписниками та власним прикладом показати, як робити не варто.

До слова, виконавиця, коли обирала, де саме відпочиватиме в Таїланді, через неуважність вирушила не на ту локацію.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"А тепер повчальна історія, яку спочатку не хотіла розповідати…Соромно від своєї неуважності, спишу це на стрес. Я так зраділа подорожі, що коли мені надіслали варіанти і я побачила Панга, то одразу ввела в пошуковику і мені видало - Ко Панган. Я така: "Ух ти, я лечу на острів, вибір зроблено!". Але… Ко Панган і Панга – це кардинально різні локації у всьому", - поділилася співачка.

Злата Огнєвіч зізналась, що спочатку хотіла поїхати на острів, де чиста вода та пляжі, де гарні краєвиди, де можна спокійно насолодитися відпочинком. Однак виконавиця випадково обрала для відпочинку провінцію, де в океані каламутна вода та плавають отруйні медузи.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Я живу в Панга, Као Лак. Тут мутна вода, отруйні медузи і хвилі (бо відкритий океан). До речі, саме це місце найбільше постраждало від цунамі 2004 року", - зізналась виконавиця.

Утім, Злата говорить, що це не завадило їй насолоджуватися відпочинком. Тим часом неприємний інцидент навчив співачку бути уважнішою.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, Злата Огнєвіч нещодавно поїхала у відпустку до Таїланду. Однак знайшлися користувачі, які розкритикували співачку за відпочинок під час війни. Виконавиця не стала терпіти та відповіла критикам.

Читайте також: