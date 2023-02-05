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Злата Огнєвіч поскаржилася на непорозуміння з сусідами: "Обрали дуже ниций спосіб помсти"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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592
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Злата Огнєвіч поскаржилася на непорозуміння з сусідами: "Обрали дуже ниций спосіб помсти"

Злата Огнєвіч

Співачка розповіла про конфлікт з мешканцями поверху нижче.

Українська виконавиця Злата Огнєвіч поскаржилася своїм шанувальникам на проблеми з сусідами, що мешкають поверхом нижче. 

У сторіз в Instagram співачка розповіла, що непорозуміння виникло через шум. Злата відповіла на гучну поведінку сусідів, за що вони вирішили їй помститися. Так, мешканці, за словами Огнєвіч, почали імітувати ремонт вночі, щоб розгнівати її.

"Сусіди знизу обрали дуже ниций спосіб "помсти": імітація ремонту о 01:31 ночі. Фантазії - нуль, адже звуків багато різних. Я знаю, ще це точно вони, вже з'ясувала це питання. Хей, тут окрім мене, живуть інші", - написала Злата.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також співачка попросила поради у фанів, як відповісти на таку поведінку сусідів. Також Огнєвіч зазначила, що гучні звуки від мешканців знизу аж ніяк не заважають їй, бо вона чотири роки жила у гуртожитку. 

"Чотири роки у гуртожитку, на щастя згодилися. Ця імітація ремонту - колискова в порівнянні з тим, що було в студентські роки. Маленьке "Але" - поруч з вашою квартирою живуть інші люди. Маєте претензії - вирішуйте особисто зі мною", - додала Злата.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Дата публікації
Перегляди
592
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