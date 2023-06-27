Злата Огнєвіч поскаржилася на неприємні пропозиції від переслідувача: "Терпіння моє закінчується"

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про переслідувача та поділилася, які пропозиції від нього отримує.

Як зізналась в Instagram-stories виконавиця, нав'язливий шанувальник зміг дістати номер її мобільного. Переслідувач ретельно стежить за її життям та не соромиться телефонувати з пропозиціями.

Також Злата поділилася, що чоловік постійно випитує у консьєржа її будинку, чи вона вдома та коли повернеться.

"Історія з переслідувачем продовжується. Він мені телефонував, десь знайшов мій номер. Запитував, який у мене вагон, і що "викликає" таксі, щоб мене відвезти. Я не шокована, тому що я вже звикла, таких людей багато. Я поки нічого не роблю з цим, тому що він не агресивний. Але він телефонує консьєржу мого будинку і запитує, коли я повернусь і чи вдома я", - поділилася артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огнєвіч лякає таке нав'язливе переслідування, однак поки вона нічого вдіяти не може, адже чоловік не поводиться агресивно. Однак, якщо надмірна увага з його боку продовжуватиметься, то співачка збирається звернутися до відповідних органів.

"У мене ще трішки побуде терпіння, а потім воно закінчиться і будуть дії стосовно нього", - наголосила артистка.

Зазначимо, вперше про нового переслідувача Злата Огнєвіч розповіла декілька днів тому. Чоловік постійно приходить до її будинку та приносить квіти. Артистці не подобається така надмірна увага, тож вона сподівається, що переслідувач її зрозуміє та припинить надокучати.

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