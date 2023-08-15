Злата Огнєвіч поскаржилася на проблемного сусіда: "Неадекватна, неврівноважена людина"

Українська співачка Злата Огнєвіч поскаржилася на проблемного сусіда, з яким в неї виник конфлікт.

В Instagram-stories артистка зазначила, що з сусідом їй дійсно не пощастило. Між ними постійно виникають конфлікти. За словами Злати, чоловік скаржиться на якісь абсурдні речі. Зокрема, він навіть жаліється, що виконавиця надто гучно ходить по своїй квартирі.

"Ніколи не думала, що мені настільки не пощастить із сусідом. Реально, неадекватна, неврівноважена людина. Все почалося з того, що я вже навіть голосно ходжу по своїй власній квартирі після 22:00", - обурилася Злата.

Співачка розповіла, що найбільше розлютило, коли сусід знецінив її благодійний збір на потреби Протасового Яру. Злата говорить, що чоловік перестрів її, показав свою медаль, яку він отримав за благодійність, та заявив, що виконавиця не допомагає, а лише піариться.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Зараз наша розмова призвела до того, що він показав свою медаль за благодійність. Сказав мені, що ми збирали на Протасів Яр і це нічого не має значення. Типу того, що це все піар, хоча ми з вами зібрали 400 тисяч гривень, закрили нагальні потреби мешканців. Зараз він просто знецінив усі ваші внески, усі донати, всю нашу активність, показавши мені цю медаль. Як таке взагалі може бути, у мене в голові не вкладається. Мене просто переповнює лють. Дуже з ним не пощастило", - розповіла артистка.

Огнєвіч обурило, що сусід почав мірятися благодійною допомогою. Артистка переконана, що цим не треба хизуватися, адже, першою чергою, це робиться не задля медалей, а щоб допомогти тим, кому це потрібно.

"Люди, які міряються медалями, кількістю зібраних коштів, кілограмами ліків і броників, – що з вами? Я думала, що це робиться во благо інших, заради перемоги, а не заради регалій. Хоча, розумію, як приємно бути відзначеними. Але перша ціль - це допомога. Хіба не так?" – зазначила артистка.

У Злати Огнєвіч конфлікт із сусідом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч скаржилася на нав'язливого прихильника. Чоловік вистежує виконавицю та шукає зустрічей з нею. Артистка не стала це терпіти та звернулася за допомогою до поліції.

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